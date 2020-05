Deco, en contra de que se elimine el Ascenso en México

El exmediocampista del Barcelona considera que el Ascenso y Descenso son fundamentales.

La eliminación del Ascenso MX es un tema que ha tenido repercusión a nivel internacional, pues el futbol mexicano se volvería de los pocos campeonatos en el planeta que no tendría pérdida de categoría y competencia para sobrevivir.

Uno de los exfutbolistas al que llegó esta información es Deco, mediocampista retirado que marcó época con el y . En entrevista con Marca Claro, el portugués expresó que no considera correcto desaparecer el descenso.

“Yo creo que en el futbol que es una competición, el subir, el bajar es parte de esa bonita, hay que luchar para ser campeón, para ascender, para calificarse. Creo que en el futbol cuando no hay esto pierde un poquito de esta pasión y de esta locura, la gente que está ahí es para responder mejor esto", dijo Deco.

Igualmente reconoció el talento que posee el balompié azteca, recordando que compartió por más de cuatro años cancha con Rafael Márquez: “Yo he visto grandísimos jugadores en , son un país futbolero como . (Rafa) Fue uno de los mejores amigos que tuve, de los mejores centrales que he visto jugando, con más calidad que cualquier central, siempre me encantó haber jugado con él”, dijo para cerrar.