Declaró Ronaldinho sobre el caso de los documentos falsos que utilizó para ingresar a Paraguay

El crack brasileño dijo a las autoridades paraguayas que el pasaporte y la cédula le dieron como obsequio y que fue víctima de una estafa.

Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, ingresó a el último miércoles con documentos falsos.

El ex-jugador fue demorado y prestó declaración en la mañana de este jueves ante el Ministerio Público, donde explicó cómo obtuvo pasaportes y cédulas de identidad para él y su hermano, Roberto.

Al momento de su llegada, los funcionarios de migraciones del aeropuerto internacional ‘Silvio Pettirossi’ no retuvieron los documentos y lo dejaron ingresar al país, aunque más tarde se comprobó que los datos de Ronaldinho no figuraban en el sistema y se hizo la denuncia que terminó con un allanamiento, custodia policial y la detención de una persona que actuó de gestor para el hecho ilícito.

Más equipos

“Los documentos les fueron entregados ni bien bajaron del avión”, explicó el fiscal Federico Delfino.

“Hicieron migraciones paraguayas con este documento, pero salieron de con su documentación brasileña”, agregó Delfino.

"Hay un protocolo, pero no sabíamos si el documento era o no legal. Si no hubo demoras es responsabilidad del funcionario que lo dejó pasar, hoy le vamos a consultar en base a qué elementos permitió el ingreso", dijo a su vez Alexis Penayo, Director de Migraciones, quien admitió falencias y probables desvinculaciones de los funcionarios que se vieron involucrados en este escándalo.

El artículo sigue a continuación

"Me causa mucha gracia todo esto. Hacer lo que hizo es una cosa de niños", comentó Euclides Acevedo, Ministro del Interior de Paraguay.

"La especulación es que recurrió a esto, porque tiene retenido sus documentos en el Brasil por un problema judicial. En su descargo, Ronaldinho argumentó que fue estafado por otro ciudadano brasileño", agregó Acevedo.

Las autoridades paraguayas dejaron en claro que Ronaldinho, quien llegó para dar charlas a niños y presentar un libro, seguirá demorado “todo el tiempo que sea necesario” mientras continúan las investigaciones.