Declan Rice podría ser sancionado por la UEFA tras sus comentarios sobre Danny Makkelie tras el Atlético de Madrid - Arsenal

Declan Rice podría ser sancionado por sus declaraciones sobre Danny Makkelie tras el Atlético de Madrid-Arsenal. Tras el 1-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, el inglés criticó al árbitro neerlandés, lo que, según The Times, podría costarle caro.

A un cuarto de hora del final, Makkelie pitó penalti tras una caída de Eberechi Eze ante Dávid Hancko; el VAR lo revisó y el árbitro cambió de opinión.

«Fue un penalti claro», declaró Rice tras el partido. «No entiendo por qué no se pitó. Creo que la afición influyó y el árbitro cambió de opinión. Pero da igual, queremos ganarles la semana que viene».

Sobre la pena máxima concedida al Atlético por mano de Ben White, añadió: «Al principio creí que no la darían. En la Premier quizá no la pitan porque fue muy cerca del suelo».

«El balón ni siquiera iba a puerta. Pero en Europa las reglas son distintas: aquí lo pitan, no sé si en la Premier. Siento que en estas competiciones se sanciona con más dureza».

«Desde que jugué la Champions hace tres años noto que los árbitros deciden rápido y pitan enseguida. No puedes hacer mucho: solo estar atento y ser prudente», concluye Rice.

Si se confirma que Rice cuestionó «la integridad del árbitro», podría ser sancionado. Según The Times, también se estudia una suspensión. Ya fue castigado con dos partidos en el West Ham por acusar a un árbitro de corrupción.

Entonces la UEFA tardó cinco semanas en imponerle dos partidos de suspensión. Por ello, no es seguro que Rice se pierda el duelo de vuelta contra el Atlético ni la posible final del 30 de mayo, aun si la UEFA decide sancionarlo.