Decisión «inusual»: Flick anuncia la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Madrid

El Barcelona viaja a Madrid con la esperanza de revertir la eliminatoria en la «noche decisiva» contra el Atlético, tras anunciar Hansi Flick la convocatoria para el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano. Tras perder 0-2 en la ida, solo sirve ganar.

El equipo llega con problemas físicos: varios jugadores acaban de recuperarse o aún no están al 100 %. Flick ha resaltado la unión del vestuario de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada.

Vuelve Frenkie de Jong tras jugar unos minutos en el derbi, mientras Gerard Martín, que se retiró lesionado ante el Espanyol, también viaja.

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También entraron Eric García, Pedri, Koundé y Balde, ya recuperados de sus lesiones.

La situación de Marc Bernal aún no está confirmada: el cuerpo técnico lo incluyó “pendiente” del alta médica tras varias ausencias.

La nota positiva es el buen estado de Lamine Yamal y Fermín López, el regreso de Gavi y De Jong, y la llamada de los canteranos Koushen, Curtis, Xavi Espart y Tomi.

Son baja Pau Cubarsi, sancionado tras su expulsión en la ida, y Raphinha, aún lesionado.

También son baja Andreas Christensen y Geoffrey Kondogbia.

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En un cambio de planes, Flick viajará antes a Madrid para entrenar hoy lunes a las 16:00 en el Metropolitano, y ofrecerá una rueda de prensa con Lamine Yamal a las 15:15.

La victoria en el derbi ante el Espanyol y la sintonía entre jugadores y aficionados han reforzado la moral del Barcelona, que afronta con optimismo la remontada tras los cánticos de «¡Sí, podemos!» previos al partido en Madrid.

Plantilla completa:

Porteros: Juan García, Cezni, Kush

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espart

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong, Bernal (pendiente del alta médica), Tommy

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney.

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