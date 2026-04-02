Debido a su próximo rival en la Liga Roshen, Ronaldo se ve envuelto en su primera crisis con el Almería

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se ha visto envuelto en su primera crisis con el Almería, tras adquirir una participación en el club durante los últimos meses.

Ronaldo anunció, el pasado 26 de febrero, la adquisición de una participación del 25 % en el Almería, para integrar esta inversión en CR7 Sports Investments, una empresa de reciente creación filial de CR7 SA.

Aproximadamente un mes después de la operación de adquisición, el Flamengo publicó un comunicado muy duro en el que atacaba al Almería, que milita en la Segunda División española, por un acuerdo de hace tres años.

Se trata del traspaso del extremo brasileño Lázaro del Flamengo al Almería en el verano de 2022, por 7 millones de euros, según revelaron los medios de comunicación en aquel momento.

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Flamengo afirmó en su comunicado que las cláusulas del contrato estipulaban que el Almería se haría cargo de cualquier impuesto aplicable en España en relación con la operación, lo que no ocurrió, por lo que el club brasileño se vio obligado a pagar más de 1,5 millones de euros.

El club señaló que obtuvo una resolución de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), hace unos 590 días, por la que se le concedía dicho importe, pero que el club español está demorando el cumplimiento de dicha resolución, lo que ha elevado el valor de la deuda a 1,8 millones de euros.

Flamengo concluyó su comunicado reiterando su confianza en que el Tribunal Arbitral del Deporte tomará la decisión adecuada sobre este asunto, con el fin de que se ejecute la sentencia dictada anteriormente y se respete la relación contractual entre los clubes.

Cabe recordar que Lázaro, protagonista de la crisis, juega actualmente en el club saudí Al-Najma, al que se incorporó procedente del Almería en el verano de 2025, y su próximo partido será precisamente contra el propio Ronaldo, mañana viernes, cuando su equipo visite al Al-Nassr, en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.