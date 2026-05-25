Dean Huijsen hace una llamativa declaración en Instagram tras el fin de su sueño mundialista

Poco antes de que Luis de la Fuente anunciara la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, el defensa del Real Madrid Dean Huijsen publicó un llamativo mensaje en Instagram. Su ausencia fue una de las mayores sorpresas.

La mañana del lunes, De la Fuente anunció la lista para la fase final en Norteamérica y dejó fuera a varios nombres destacados. La ausencia de Huijsen resultó especialmente sorprendente.

Poco después, el central publicó en sus Instagram Stories una imagen del Equipo de la Temporada de Sofascore, donde aparece junto a Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde.

La publicación llamó la atención porque poco después se confirmó que Huijsen se quedaba fuera del Mundial. Curiosamente, Pau Cubarsí y Eric García, ambos del FC Barcelona, sí están en la lista.

Además, Joan García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, este último con dudas hasta último momento por molestias físicas, también viajaran.

Huijsen no es la única ausencia destacada. Tampoco viajará Dani Carvajal (Real Madrid), pese a su reciente regreso de lesión. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) y Álvaro Morata (Como) tampoco fueron convocados; la ausencia de Morata sorprende, pues fue capitán y pieza clave en la Eurocopa 2024.

España, favorita al título, debutará en el Grupo H ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.