De repente, todos los clubes españoles se retiran de la puja por Joey Veerman por la misma razón

Joey Veerman despertó el interés de varios clubes españoles, pero todos han desistido. Así lo confirma el experto en el PSV Rik Elfrink en el pódcast «Heet van de Herdgang».

Aunque el centrocampista de 27 años ha estado cerca de fichar en otras ocasiones, este verano parece que por fin se irá de Eindhoven por una cantidad fija.

Su cláusula ronda los veinte millones de euros, cifra que, según Elfrink, ha hecho desistir a los equipos españoles.

«Hay rumores vagos sobre él; se menciona interés de la segunda división española, pero se han echado atrás por el alto precio. Su cláusula ronda los veinte millones de euros».

Se desconoce qué equipos de LaLiga son, pero ninguno está dispuesto a pagar esa cifra. También se le relaciona con cautela al Borussia Dortmund, aunque sin nada concreto.

Además, Ismael Saibari está cerca del Bayern de Múnich; solo falta el acuerdo entre clubes.

Se habla de un traspaso de unos 50 millones de euros. También hay movimiento en torno a Mauro Júnior y Sergiño Dest: ambos tienen cláusula de rescisión y interesan al Porto y al Bayern, respectivamente.