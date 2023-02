De qué país es el Al Hilal, plantilla, mejores jugadores, por qué juega el Mundial de Clubes e información sobre el rival del Real Madrid

Los saudíes son los que más veces han ganado la Champions en su continente haciéndolo en cuatro ocasiones y se han impuesto en su liga 18 veces

El Al Hilal tiene esta noche una oportunidad histórica para poner el fútbol asiático en el mapa de forma prácticamente definitiva. Tras años de grandes inversiones y fichajes de jugadores que dejaron huella en Europa, ha llegado uno de los momentos que esperaban. Los saudíes se enfrentan al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes, por lo que una victoria sería una hazaña increíble y un éxito para el continente.

Sigue aquí todos los detalles del Real Madrid vs. Al Hilal de la final del Mundial de Clubes

Los de Ramón Díaz son los grandes dominadores de Asia. Para empezar, es el equipo que más veces ha ganado la Champions allí, levantando el trofeo en cuatro ocasiones. La edición del 2022 todavía está en juego y optan a ella, por lo que se encuentran en este torneo como campeones de la última que se completó: la de 2021.

A nivel local, en Arabia Saudí también son el equipo a batir. No esta temporada puesto que el actual líder de la liga es el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, pero sí en cuanto a palmarés. Han sido campeones domésticos hasta en 18 ocasiones. En este momento del curso ocupan la cuarta plaza pero a tan sólo dos puntos del equipo del luso. De hecho, han ganado de forma consecutiva las últimas tres ligas.

Getty Images

En su plantilla cuentan con muchos de los mejores futbolistas de su país, ya que hasta 12 de los futbolistas que Arabia Saudí llevó a Qatar pertenecen al Al Hilal. No obstante, los nombres que destacan son los de jugadores que han pasado por Europa como Luciano Vietto (ex Villarreal, Atlético, Sevilla y Valencia), Marega (ex Oporto) o Ighalo (ex Granada y Manchester United). En definitiva, el rey de Asia quiere hacer historia esta noche a costa del rey de Europa.