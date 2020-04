¿De qué murió Chucho Benítez y cómo no le detectaron la enfermedad antes?

Incluso corrió la versión no comprobada de que al otrora goleador de los Emplumados y los Guerreros lo envenenaron.

La muerte de Christian Benítez es todavía hasta el día de hoy uno de los grandes misterios del futbol internacional y que pesa entre los aficionados ecuatorianos, mexicanos y miles más. Aún persisten dudas de cómo sucedió todo tan rápido y qué se pudo haber hecho diferente para evitar el trágico desenlace: un paro cardiaco, con 27 años de edad, a causa de una peritonitis.

El 29 de julio del 2013, El Jaish sorprendía a tempranas horas con una noticia devastadora: el fallecimiento del jugador, al poco tiempo de haber debutado con su nuevo equipo después de salir del América.

Un día previo, el 28, el atacante había disputado minutos en el triunfo de 2-0 contra el SC. Un duelo por la semifinal de la Copa Jeque Jassem en el que ingresó sin complicación física alguna, de acuerdo con el testimonio de los médicos del club.

Pero, y entonces, ¿qué ocurrió exactamente en ese transcurso? En Goal intentamos responder la interrogante.

¿CÓMO EMPEZARON LOS PROBLEMAS DE BENÍTEZ?

Nunca antes en su carrera, al menos en su estadía por El Nacional, , City, las Águilas, se supo de que sufriese complicaciones de salud. Al contrario, se trataba de un elemento sano y en forma que no se perdía muchos encuentros por campaña debido a la misma razón.

"En Santos le hicieron análisis de corazón y nunca presentó nada, al igual que en América", afirmó su hermano Ronny en entrevista con Radio La Red. Estos exámenes forman parte de los chequeos que se realizan rutinariamente y preceden a cada temporada.

Al finalizar el Apertura 2013, en el que se proclamó campeón con los de Coapa, tras una definición dramática ante , el artillero aceptó una oferta jugosa del Medio Oriente que hizo ganar a todos. 16 millones de dólares para las arcas de los Azulcremas, un sueldo trascendido de 6.5 mdd al año y un '9' de garantías para El Jaish.

Se mudó y lo presentaron com bombos y platillos. Sin embargo, a la noche del domingo 28, luego del cotejo mencionado, Chucho acusó dolores abdominales apenas llegaron de cenar. Estos se agudizaron hasta que el oriundo de Quito le pidió a su exesposa, Liseth Chalá, que lo trasladaran al nosocomio Al-Ahli, localizado en Doha. Los doctores le recetaron unos sedantes que al principio funcionaron, pero posteriormente perdieron su efecto.

Benítez pasó más de dos horas sin recibir la atención necesaria, conforme a la versión de su viuda. Las diferencias en los idiomas —español y el árabe—, además de que la pareja casi no hablaba inglés, influyeron para que no se entendieran del todo bien entre las partes involucradas y eso retrasó el cuidado inmediato.

"Le dolía mucho y se dio cuenta que podía morir. Me dijo: 'Te encargo a mis hijos, siento que me muero’", confesó Chalá. Le continuó un episodio de convulsiones y acto seguido feneció.

Ya con el cuerpo en su país natal, la Federación Ecuatoriana de Futbol delató que, en una segunda autopsia, se detectó una irregularidad congénita en la arteria coronaria del corazón; deformidad que únicamente se podía conocer hasta que la persona muriera por el tipo de estudio.

LA VERSIÓN DE QUE LO ENVENENARON

El mismo Ronny detonó la bomba en 2014 sin señalar responsables. "Hay muchas cosas que no están claras. Yo estoy decepcionado de la FEF, estamos dispuestos a que se vuelva a abrir un expediente porque es muy extraño lo que ocurrió. A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Qatar. Lo intoxicaron, lo mataron", exclamó a La Red.

Ese supuesto encontró un eco parecido en Cleber Chalá, el suegro de Benítez Betancourt. "Lo internaron de emergencia, pero al llegar al hospital no lo revisaron rápido porque el cirujano no estaba ahí. Buscaron resucitarlo y no respondió”, declaró a Diario. Jamás hubo una réplica oficial ni del El Jaish ni de la clínica Al-Ahli para confirmar o desmentir esta hipótesis.

¿QUÉ ES DEL CASO ACTUALMENTE?

Las batallas legales entre las familias de Chucho persisten, más aún porque no dejó un testamento. Christian tuvo tres hijos con Liseth y otro pequeño de una relación anterior con Ana Chalá. A partir del 2014 atraviesan un litigio con la repartición de bienes de por medio, un patrimonio valuado en 4 millones de dólares con base en información de El Comercio.