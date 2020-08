De octavos a la final: ¿cómo son las llaves de la Champions League?

Al igual que en casi todos los rincones del planeta, la pandemia de coronavirus obligó a parar la en mitad de los octavos de final. La UEFA anunció la reanudación del torneo con un formato único y necesario según las condiciones: una vez finalizado los octavos de final, será a partido único en la misma sede, Lisboa, , aunque en diferentes estadios.

Ente mostramos cómo son las llaves de la Champions, desde octavos hasta la final.

Los duelos pendientes de octavos de final se jugarán el viernes 7 y sábado 8 de agosto:

Ida (1-0): Martes 18 de febrero, Wanda Metropolitano

Vuelta (2-3): Miércoles 11 de marzo, Anfield Road

Ida (2-1): Martes 18 de febrero, Signal Iduna Park

Vuelta (2-0): Miércoles 11 de marzo, Parc des Princes

Ida (4-1): Miércoles 19 de febrero, San Siro (Milán)

Vuelta (3-4): Martes 10 de marzo, Mestalla

Ida (0-1): Miércoles 19 de febrero, Tottenham Stadium

Vuelta (3-0): Martes 10 de marzo, Red Bull Arena

Ida (0-3): Martes 25 de febrero, Stamford Bridge

Vuelta: 8/8 de agosto

Ida (1-1): Martes 25 de febrero, San Paolo

Vuelta: 8/8 de agosto

Ida (1-0): Miércoles 26 de febrero, Parc OL

Vuelta: 7/8 de agosto

Ida (1-2): Miércoles 26 de febrero, Santiago Bernabéu

Vuelta: 7/8 de agosto

Los cuartos de final se disputarán, a partido único, el miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto:

Cuartos de final 1: El ganador del cruce Manchester City - Real Madrid se enfrentará al ganador del cruce Juventus - Olympique de Lyon.

Cuartos de final 2: Atlético Madrid - RB Leipzig

Cuartos de final 3: El ganador del cruce Barcelona - Napoli se enfrentará al ganador del cruce Bayern Munich - Chelsea

Cuartos de final 4: Atalanta - PSG

