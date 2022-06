De Lukaku a Tevez, pasando por Pirlo, Arturo Vidal o Pogba: Beppe Marotta, un genio del mercado de fichajes

El director deportivo del Inter, antes en la Juventus, es un maestro a la hora de conseguir las gangas más espectaculares del mercado.

Beppe Marotta es considerado por muchos como 'el maestro del mercado de fichajes'. La última 'hazaña' fue conseguir la cesión de Romelu Lukaku al Inter, un año después de vendérselo al Chelsea por 97,5 millones de libras esterlinas (113 millones de euros). Sin dudas, parece otro excelente negocio por parte de uno de los personajes más venerados del fútbol italiano, que comenzó su carrera en el Calcio haciéndose cargo de la cantera del club de su ciudad natal, el Varese, cuando solo tenía 19 años. Marotta luego se ganó la reputación de ser un director deportivo astuto durante sus períodos en varios clubes de nivel medio, como Monza, Como, Ravenna y Venezia, antes de comenzar a destacarse en Atalanta.

Sin embargo, fue un buen trabajo en su próximo club, la Sampdoria, lo que llamó la atención de la Juventus de Turín, que estaba en un estado de caos total cuando llegó a la 'Vecchia Signora' en 2010. En un año, Marotta había sentado las bases de una era sin precedentes en la Serie A, con la Juve ganando nueve Scudetti consecutivos gracias -principalmente- a sus fichajes. Después de dejar a la Juve en 2018 luego de una pelea con algunos de sus compañeros, Marotta se unió sorpresivamente al Inter de Milán, y rápidamente se dispuso a derribar a su antiguo club. El título de los nerazzurri en 2021 representó una gran reivindicación de los métodos de Marotta y consolidó su estatus como uno de los directores deportivos más influyentes en la actualidad.

A continuación, GOAL repasa las mejores "gangas" de Marotta hasta la fecha.

Andrea Barzagli - 300.000€

Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci siempre llamaron más la atención que el otro miembro de la 'BBC', Andrea Barzagli. Eso era comprensible, por supuesto. Chiellini puede haber sido un maestro de las artes oscuras, pero también fue un guerrero. Era difícil pasarlo por alto, dado que a menudo lucía un vendaje manchado de sangre en la cabeza. En tanto que Bonucci se hizo famoso por su espectacular manejo de balón, con sus pases largos desde lo profundo de la defensa que a menudo conducen a goles.

El papel de Barzagli fue mucho menos llamativo, pero igual de integral para el éxito de la Juve y de Italia. De carácter tranquilo y humilde, se limitaba a cumplir su trabajo, que habitualmente consistía en marcar a delanteros y a extremos. A menudo se le encargaba perseguir a jugadores mucho más rápidos que él. Barzagli es uno de los centrales más infravalorados de la era moderna y Marotta lo consiguió por sólo 300 mil euros procedente del Wolfsburgo en 2011.

Getty Images

Andrea Pirlo - Gratis

"Cuando Andrea [Pirlo] me dijo que vendría a la Juve", reveló Gianluigi Buffon en 2011, "lo primero que dije fue '¡Gracias a Dios!'". La alegría del capitán de la Juve era comprensible. En lo que será recordado como una de las peores operaciones en la historia del fútbol, ​​el AC Milan entendió a mediados de la temporada 2010-11 que Pirlo, de 31 años, ya lo había dado todo. Como resultado, le permitieron agotar su contrato y unirse a la Juve en una transferencia gratuita. Fue, como predijo Buffon, "el negocio del siglo".

Pirlo, impulsado por el deseo de burlarse de la decisión del Milan de deshacerse de él, transformó de inmediato a un equipo de la Juve que venía de dos séptimos lugares para ganar cuatro Scudetti en total en Turín. Además, fue nombrado "Jugador del Año de la Serie A" en 2012, 2013 y 2014. No solo una de las mejores gangas de Marotta, sino una de las mejores en la historia del fútbol.

Getty Images

Arturo Vidal - 10,5 millones de euros

Sin lugar a dudas, Arturo Vidal ha frustrado a los aficionados durante sus recientes temporadas en Barcelona e Inter, pero el chileno fue un factor clave en su mejor momento. De hecho, durante la mayor parte de sus cuatro años en la Juventus entre 2011 y 2015, podría decirse que no hubo mejor centrocampista 'box to box' en el fútbol mundial. Realmente podía hacerlo todo, lo que hace que su fichaje por 10,5 millones de euros procedente del Bayern Leverkusen sea uno de los mejores negocios en la historia de la Juve.

Pirlo y Pogba se llevaban toda la atención por varias razones, pero el resurgimiento de la Juve como la fuerza dominante en Italia, y una gran potencia en Europa, simplemente no hubiera sido posible sin la carrera implacable y las entradas tenaces de Vidal. Si bien Marotta puede ser conocido por sus transferencias gratuitas, también reconoce una compra a precio de ganga cuando la ve, y la de Vidal ciertamente fue eso.

Arturo Vidal Juventus scudetto 2012

Stephan Lichtsteiner - 10 millones de euros

Se necesitan dos para hacer un pase, por lo que, si bien la precisión y la visión de Pirlo facilitan mucho las cosas para cualquier equipo atacante, el genio italiano no habría tenido tanto éxito en la Juve si no hubiera tenido gente dispuesta a correr. Stephan Lichtsteiner fue sin duda uno de sus objetivos más talentosos, con el suizo siendo clave para un "mariscal de campo" como Pirlo. De hecho, demostraron exactamente lo que harían solo 16 minutos después del inicio de la temporada 2011-12 de la Juve, con Pirlo lanzando un balón al área de penalti que Lichtsteiner controló antes de regatear al portero y marcar.

El lateral derecho continuaría haciendo una contribución clave al dominio de la Serie A de la Juve bajo la dirección de Antonio Conte, así como a su carrera hacia la final de la Liga de Campeones de 2015. De hecho, demostró ser perfecto para la formación 3-5-2 de Conte, y Marotta lo hizo realidad sacándolo de la Lazio por solo 10 millones de euros. A Lichtsteiner le quedaba un año de contrato en la capital italiana.

Getty Images

Paul Pogba - Gratis

"La palabra 'error' no es algo que normalmente asociarías con el ciclo de Alex Ferguson en el Manchester United", dijo una vez Zinedine Zidane. "Pero creo que fue un error dejar que Paul Pogba se fuera". Y uno costoso. Ferguson culpó a Mino Raiola por la partida de Pogba, y luego reveló que él y el agente italiano no se gustaron desde su primer encuentro, además de acusar a Raiola de desestabilizar al francés. Raiola, por su parte, aseguró que el escocés y el club habían infravalorado a Pogba. "Le dije a Ferguson que por ese dinero, mi chihuahua no caminaría sobre el césped del centro de entrenamiento", reveló más tarde en un documental de Amazon Prime sobre su cliente.

Sea cual sea la verdad, el hecho es que el United perdió a un jugador en una transferencia gratuita que volvió a comprar en 2016 por una tarifa récord mundial de 89 millones de libras (108 millones de dólares), después de que Pogba demostrara ser uno de los mediocampistas más talentosos de la historia al ayudar a la Juve a ganar cuatro títulos consecutivos de la Serie A.

GOAL

Carlos Tevez - 9 millones de euros

El Manchester City recibió a Carlos Tevez con los brazos abiertos en el verano de 2009, pero no podían esperar para deshacerse de él después de su insólita pelea en la línea de banda con Roberto Mancini en Munich dos años después. Sin embargo, ningún otro equipo europeo de élite realmente quería tener nada que ver con el talentoso pero temperamental atacante argentino. Eso fue hasta que Marotta llamó en 2013 con una oferta de 9 millones de euros (más 6 millones de euros potenciales en bonos). El City estaba muy feliz de aceptar, ya que se quitaba de encima uno de sus futbolistas más caros en términos de salario.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Juve, fue un robo absoluto, ya que Tevez era un talento de clase mundial, como lo demostró en Turín. No fue solo que marcó 50 goles en dos temporadas, sino que transformó el ataque bianconero, que durante mucho tiempo había sido el eslabón débil de un equipo fuerte. La Juve ganó títulos consecutivos, con Tevez encajando brillantemente con quienquiera que lo acompañara en el ataque (generalmente Fernando Llorente o Álvaro Morata), mientras que, en 2015, también alcanzaron su primera final de la Liga de Campeones en 12 años.

Getty Images

Patricio Evra - 1,2 millones de euros

Patrice Evra será recordado como uno de los mejores traspasos de la historia del Manchester United porque tras su fichaje procedente del Mónaco por 5,5 millones de libras esterlinas (6 millones de euros) demostró ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo durante ocho temporadas en Old Trafford. Los mejores días del francés quedaron atrás cuando Marotta lo trajo a la Juventus en 2014 por solo 1,2 millones de euros y solo pasaría dos años y medio en Turín. Sin embargo, Evra no solo hizo una contribución notable en el campo, sino que también tuvo un gran impacto fuera de él, convirtiéndose en una de las mejores ofertas de los Bianconeri.

De hecho, Evra ayudó a la Juve a ganar dobletes consecutivos y llegar a la final de la Liga de Campeones 2014-15. Sin embargo, fue la forma en que se comprometió por completo con la cultura del club por lo que realmente se ganó el cariño de los fanáticos. Mientras tanto, sus compañeros de equipo lo amaban por su inspirador profesionalismo, su admirable honestidad y su fantástico sentido del humor. Sencillamente, una de las mayores incorporaciones que Marotta haya hecho jamás a un vestuario.

Getty Images

Nicolás Barella - 37 millones de euros

Durante el tiempo de Nicolo Barella en Cagliari, la Gazzetta dello Sport lo etiquetó como 'El Steven Gerrard sardo'. Fabio Capello, por su parte, dijo que le recordaba a Marco Tardelli. Lo único en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en que Barella era un talento especial, razón por la cual Marotta merece un reconocimiento inmenso no solo por persuadir al centrocampista para que se uniera al Inter, sino también por ficharlo por un total de 37 millones de euros (una cesión inicial de 12 millones de euros, más la compra definitiva por otros 25 millones de euros). Barella ahora vale al menos el doble de esa cifra, y desde entonces se ha convertido en un habitual tanto del club como de la Selección.

De hecho, con su energía ilimitada y su maravilloso pie derecho, Barella fue una de las fuerzas impulsoras detrás del éxito del Scudetto 2020-21 del Inter y del triunfo de Italia en la Eurocopa 2020. Todavía hay poco acuerdo sobre a qué gran jugador se parece más Barella: su compañero de equipo de los Azzurri, Jorginho, lo comparó recientemente con N'Golo Kante debido a su notable habilidad para recuperar la pelota, pero su estatus como una de las mejores compras de Marotta no está en discusión.

Getty

Achraf Hakimi - 40 millones de euros

Ronaldo no tardó mucho en darse cuenta de que el Inter había dado un gran golpe al fichar a Achraf Hakimi en 2020. "A veces lo miro y pienso: 'Ronnie, imagínate a ti y a él jugando juntos'", dijo la leyenda de Brasil a la Gazzetta dello Sport. "¡Iríamos a una velocidad impresionante"'. El Inter fichó a un jugador extraordinario en Hakimi. Fue un error del Real Madrid dejarlo ir".

Pagó el Inter 40 millones de euros por Hakimi, que venía de una excelente cesión de dos años en el Borussia Dortmund, explotó en la Serie A, estableciéndose como uno de los mejores laterales ofensivos del mundo en el 3-5-2 de Antonio Conte. Desafortunadamente, debido a los problemas financieros relacionados con la pandemia, el Inter se vio obligado a vender uno de sus activos más valiosos en el verano de 2021, al Paris Saint-Germain. Pero obtuvieron una ganancia de 20 millones de euros, que eventualmente podrían ser 31 millones de euros dependiendo de las bonificaciones, en un jugador adquirido solo un año antes.

Goal/Getty

Christian Eriksen - 27 millones de euros

Durante la ventana de fichajes de enero de 2020, Marotta sintió que simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de fichar a uno de los mejores creadores de juego de la Premier League por una cifra tan baja, con Eriksen disponible por solo 27 millones de euros. Y es que solo quedaban seis meses en su contrato con el Tottenham. Eriksen tuvo un comienzo muy difícil en su etapa en San Siro. Llegó durante la pandemia e incluso se vio obligado a dormir en el centro de entrenamiento del club mientras luchaba por encontrar una casa durante el encierro. Como era de esperar, Conte también se mostró reacio a confiar mucho en Eriksen.

Sin embargo, el danés finalmente se ganó a su entrenador y se convirtió en un miembro clave de los ganadores del título 2020-21. La vergüenza, por supuesto, es que Eriksen finalmente se vio obligado a dejar el Inter porque no pudo jugar en Italia después de que le instalaran un monitor cardíaco debido a la parada cardíaca que sufrió en la Eurocopa 2020. Pero simplemente debe ser considerado como otra historia exitosa de Marotta dado todo lo que tuvo que pasar Eriksen para demostrar su valía en San Siro.

Getty Images

Romelu Lukaku - 74 millones de euros

Es posible que Antonio Conte haya insistido durante mucho tiempo en que podría llevar el juego de Romelu Lukaku a otro nivel, pero había mucho escepticismo en torno a la voluntad del Inter de hacer del belga su fichaje récord del club en 2019. Lukaku, por supuesto, venía de un período difícil en el Manchester United, donde no le salieron bien las cosas. Sin embargo, si bien Marotta y Conte a veces se enfrentaron por objetivos de transferencia en el pasado, esta vez estaba dispuesto a respaldar a su entrenador, y una de las mayores apuestas de su carrera valió la pena de manera espectacular. Lukaku renació en Italia, anotó 64 goles en 95 partidos en todas las competiciones y llevó al Inter a un primer título de la Serie A en 11 años en el proceso.

Cuando el delantero manifestó su deseo de regresar al Chelsea en 2021, Marotta ayudó a equilibrar los libros en el Inter con problemas de liquidez al vender a Lukaku por la friolera de 113 millones de euros. Esa tarifa parece aún más impresionante al ver que Lukaku fracasó en Stamford Bridge y ahora está de vuelta en el Inter como parte de un contrato de préstamo de un año a cambio de 8 millones de euros. Esa es la última obra maestra de Marotta....