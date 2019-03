De Ligt, objetivo del Barcelona: "Mi futuro lo decide Mino Raiola"

El central del Ajax vive ajeno al interés de los grandes de Europa.

Los más grandes de Europa anhelan tenerle en sus filas. , o le han echado el ojo, pero Matthijs de Ligt vive ajeno a todo ello. Tanto que, centrado en su de Ámsterdam, deja su futuro en las manos de su agente: "Mi futuro lo decide Raiola. Están la Juventus y otros clubes, pero ahora pienso en el Ajax".

Y es que, a las puertas de los cuartos de final de la contra la Juventus de Turín, el joven central holandés no quiere pensar más allá de este curso. Una temporada con la prueba de fuego en el próximo mes de abril, cuando el Ajax se ve las caras con el equipo de Cristiano Ronaldo: "De Roon, su compañero en la selección holandesa que jugó en y ahora en el , me ha explicado cómo vencerles. Cristiano es uno de los mejores del mundo y la Juventus es ciertamente más fuerte con él. Pero enfrentarse a un top como él siempre es fascinante. Me enfrenté a Cristiano Ronaldo con el equipo nacional. Fue duro, pero tengo buena memoria, personalmente fue un partido positivo".

Le fascina el exdelantero del Real Madrid, igual que lo hacen los defensores de la Juve, una fuente de inspiración para una joven perla llamada a marcar una época en el fútbol europeo: "Me inspiro en Chiellini y Bonucci, dos modelos para los defensores de hoy", admite el recién nombrado 'Golden Boy', mejor jugador europeo sub21.