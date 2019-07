De Ligt: "Llegaron a decir que un club no me quería porque mi padre estaba gordo"

El central holandés afronta algunas de las cuestiones de su traspaso en una entrevista en Países Bajos

Matthijs de Ligt ha terminado en la después de un verano agitado. Él tampoco lo puso fácil, pues se pasó semanas hablando sin decir nada, jugando con un futuro que, según sus declaraciones más recientes, estaba decidido de sobra cuando terminó la temporada. Ahora, en el lío de De Ligt ha habido de todo, y el central neerlandés lo desgrana en una jugosa entrevista en el 'Voetbal International'.

"Salían cosas todos los días, algo nuevo surgía cada día. Llegó a salir una noticia de que un club que no me iba a comprar porque mi padre era demasiado gordo y yo habría tenido la misma tendencia. ¡Es ridículo!", expresaba De Ligt. La información en cuestión fue del 'Mirror' y explicaba así que el hubiese perdido fuerza en las negociaciones.

Otros de los perdedores en la carrera por contratar a De Ligt deslizan que se ha dejado llevar por el dinero, pero él lo niega, contundente. "El dinero nunca ha sido importante para mi elección, los que me conocen saben que el dinero no me empuja de un lado a otro. Entonces todos tienen su propia opinión y respeto, pero ciertas cosas, en realidad, se han dicho de manera demasiado superficial", comentaba al hablar de su rechazo al .

Entre las críticas que ha recibido por su manera de llevar el traspaso, hay un nombre que destaca sobre todos. Mino Raiola, su agente, es un personaje controvertido y a él han señalado muchos para argumentar los bandazos que fue dando De Ligt. "Tiene mucha experiencia, en los Países Bajos todos hablan bien de él, tienen una imagen positiva. No me importa lo que digan los demás, sino lo que es mejor para mí ", ha comentado el jugador.

Y ahora, el folio en blanco, De Ligt empieza su vida en la Juventus, en una liga en la que la defensa se valora más que en otros lugares y con un club potentísimo, siempre preparado para lograr los mayores éxitos. Han invertido mucho dinero por él, es una de las estrellas de este mercado. Ahora le queda hablar en el campo.