De la mano de Teo y Borja, Junior sacó la ventaja mínima ante Unión La Calera

Lo sufrió un poco en el segundo tiempo, pero los de mayor experiencia aparecieron para cambiar lo que parecía un empate firmado, por una importante victoria que le permite asumir el partido de vuelta en otro tono.

Con goles de Cetré y Borja (en el final del partido) los de Amaranto Perea lograron el 2-1 con el que evitaron que la aplicada visita chilena sacara el empate y su correspondiente ventaja por el gol visitante.

Además de Borja y su anotación, en el local fueron estandartes dos hombres de recorrido que saben cómo afrontar estos juegos. De la mano de Teo en ataque y Moreno en zona de contención, Junior encontró sus tres pilares fundamentales en lo que cimentó el partido, las acciones en arco contrario y los tres puntos.

Mérito para U. La Calera que demostró por qué es está peleando palmo a palmo el título local con la Católica, más allá de que no haya tenido al rival contra las cuerdas, pero si con la capacidad de enredarlo y complicarlo. Además, la altísima efectividad pues con pocos remates al arco encontraron el empate parcial y desnudaron las falencias defensivas, en posicionamiento y tiempo, del Junior.

