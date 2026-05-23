El Girona no se salvó el sábado. Empató 1-1 ante el Elche en un duelo clave y descendió. Tampoco se salvó el Mallorca pese a ganar.

En el Girona, Donny van de Beek se quedó en el banquillo todo el partido y Daley Blind ni siquiera fue convocado por molestias físicas.

En la primera parte, en Montilivi, apenas hubo ocasiones y el Girona, pese a dominar la posesión, se quedó atrás en el 39’.

El Elche lanzó un tiro libre que, tras pasar por la cabeza de Pedro Bigas, llegó a Álvaro Rodríguez. El uruguayo, de espaldas al arco, se dio media vuelta y clavó un zurdazo: 1-0. El Girona se metía en serios apuros.

Justo antes del descanso, Rodríguez pudo marcar el segundo tras aprovechar un error defensivo, pero su disparo impactó en el lateral de la red. El Elche se marchó al vestuario con ventaja.

En la segunda parte el Girona se lanzó al ataque y pronto igualó: en el 48’, Arnau Martínez aprovechó una mala salida del portero a un libre directo de Ounahi y marcó el 1-1.

No hubo más ocasiones claras hasta el 80’, cuando Thomas Lemar, recién ingresado, controló con elegancia y soltó un zurdazo que se estrelló en el larguero. El Girona insistió sin éxito y el descenso es ya una realidad.

Con este resultado, el Girona desciende a Segunda División, pese a haber disputado la Liga de Campeones 2024/25 tras lograr un meritorio tercer puesto en LaLiga. También bajan el Mallorca y el Real Oviedo. La emoción se mantuvo hasta la última jornada: Girona, Elche, Mallorca, Osasuna y Levante lucharon por evitar el descenso.