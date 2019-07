De Kazán a Belo Horizonte: Argentina se va otra vez, pero ahora con algunas respuestas

Nada podía ser peor que en Rusia. Messi lo jugó con todo. Faltó suerte. Hay base para construir. ¿Y Scaloni?

Nada podía ser peor que en Kazán un año atrás. Y no lo fue . No hizo goles aunque los mereció; fue superada pero se lleva algunas respuestas . La adrenalina previa, similar; el contexto y la atmósfera, más sana y respirable. No hay muchos argentinos como en y en el palco aparecen el presidente brasileño Jair Bolsonaro y Neymar. Ambos llegan al Mineirao escoltados como rockstars. Desde que esa Selección outlet de 2007 sopapeó 3-0 al interesante equipo del Coco Basile en aquella final en 2007 que no se medían en un partido tan significativo.

Argentina repite el equipo después de 40 partidos y tres años y, de pronto, esa de emociones devaluadas toma temperatura en el Gigante da Pampulha con decibeles de nervios superiores a los de - , Argentina- 2014 o Brasil-Argentina en las Eliminatorias 2016, también en este estadio.

Las bombas de estruendo para perturbar el descanso argentino la noche anterior al clásico. El insomnio de Tite. El paraguas de Scaloni poniéndose el cartel de inexperto. Los cantitos interminables de que Pelé es mejor que Maradona. Clima de .

Entonar el himno y relativizar su gesto ; mantener la calma pese a no haber lucido en los cruces previos, declarar lo que el DT necesita para quitarle presión. Manejar los estados de ánimo de los demás. Messi eclipsa con su magnetismo. El Mineirao lo ovaciona a la par de Dani Alves y . Lo aman el 97% de locales y el 3% de argentinos.

DOS PALOS Y UN BRASIL QUE NO PERDONA



Casemiro va pegadito al Kun en cada área dividida. Alves busca comerle la espalda a Acuña cada vez que sube. Se sacan chispas. Scaloni y todo el banco salen disparados a protestar la amarilla (justa) a Tagliafico. O, más bien, por no haber hecho lo mismo con Brasil en la jugada previa.

Messi también le reprocha a Zambrano cuando le cobra foul por una mancha a Arthur. Argentina salió a bajarle pulsaciones al partido , tomándose tiempo para respirar en las pelotas quietas. Hasta el 0-1 le resultó. Hasta que Coutinho y Dani Alves metieron dos enganches, toque de primera y Argentina quedó regalada. Jesús recibió casi abajo del arco y chau. 1-0. De paso, rompió su sequía.

Foyth es más que un buen usuario de apps de fútbol. Leyó bien el juego. Actuó con aplomo. El problema es cuando la misma confianza que lo llevó hasta acá a los 21 años es la que lo hace asumir algunos riesgos innecesarios con la pelota en los pies. Argentina parece haber encontrado en él más que una variante, una solución.

No perdió el eje Argentina. Insistió con la jugada ensayada de Messi perfilándose para darle el arco y buscando que la peine algún compañero, como la del Kun que dio en el travesaño. Messi no sólo canta el himno modulando para que no queden dudas. También cae derribado como siempre y pide amarilla como casi nunca. Se tira al piso y es el último en salir en el entretiempo por quedarse dándole charla a Zambrano.

Los 4 goles de Messi contra Brasil en la Mayor eran por amistosos. El poste y Allison le negaron el primero oficial. La Selección no pudo golpear en su momento de clímax y Brasil, cuando conecta, abruma. Se conocen, ecualizan roles sin distorsiones.

El "No se me da, no es para mí" seguirá vigente al menos un año más. El año que viene el desquite puede ser Barranquilla.

El porvenir de Scaloni es impredecible. Mientras algunos -como el presidente Macri- hablan de Heinze, otros aseguran que el DT estará al frente en el inicio de las Eliminatorias a 2022, en marzo del año que viene.