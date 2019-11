De Jong: "La primera vez junto a Messi no sentí nervios sino curiosidad"

El holandés admite en una entrevista a Voetbal International que "solo quería ir al Barcelona" y que su único temor era "estar en el centro del rondo"

Frenkie De Jong concedió una entrevista a Voetbal International en la que repasa si fichaje por el y sus primeros meses de adaptación al club azulgrana, en el que ya ejerce como uno de los intocables de Ernesto Valverde y apenas rota. El holandés ha explicado que inicialmente tenía dudas en cuanto a su nuevo equipo pero "cuando el Barcelona demostró que me quería y vino con un buen plan tomé rápidamente la decisión, solo quería ir a ese club".

El centrocampista también mostró su satisfacción por jugar en el mismo equipo que Leo Messi y otros futbolistas con los que ha crecido viendo por televisión pero destaca que ello no le ha generado ninguna clase de nerviosismo. "Jugar y entrenar junto a Messi, Griezmann, Busquets o Piqué no me hace estar nervioso o nada parecido, si acaso sentí curiosidad cuando salté por primera vez al terreno de juego junto a ellos".

Por último, reveló que su único temor pasaba por saber si iba a encajar en grupo que trataba tan bien al balón, ya que "conocía algunas historias de antemano en cuanto a lo bien que estos tipos jugaban entre ellos, tenía curiosidad para aprender sobre el juego posicional, el rondo y su control". Sin embargo, en tono jocoso comentó que "pensé que a menos que tuviera que quedarme veinte minutos seguidos en el centro del rondo no sería un problema".