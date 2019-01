De Jong: "Hablé con Guardiola y con el PSG, pero me decidí por el Barcelona"

El centrocampista holandés, que vestirá la camiseta blaugrana a partir del próximo verano, reconoce que siempre ha sido seguidor culé

Frenkie de Jong se ha convertido desde este miércoles 23 de enero en nuevo jugador del Barcelona -aunque se incorporará el próximo verano- después de pagar 75 millones de euros más 11 en bonus. Vinculado con fuerza con el PSG y el Manchester City, como él mismo ha reconocido, llegando incluso a hablar con ambos clubes, el medio decantó la balanza hacia el Camp Nou.

El centrocampista holandés ha hablado con NOS tras hacerse oficial el traspaso, dejando claro que el conjunto blaugrana siempre le ha gustado: "El Barcelona siempre ha sido un club de ensueño para mí. El hecho de que fueran tan serios por conseguirme y que tengo muchas posibilidades de jugar me facilitó un poco la decisión", ha afirmado De Jong, que ha asegurado a su vez sentirse "feliz, orgulloso y también algo aliviado".

El holandés ha reconocido que desde pequeño, cuando veía al Barcelona de Guardiola, se hizo seguidor blaugrana, y cómo no, de Lionel Messi: "Veía al Barcelona cuando era niño y luego, cuando era un poco más consciente del juego, seguí la era de Guardiola con todos sus éxitos. Eso me convirtió todavía en un mayor seguidor. Siempre he sido un gran fan de Messi, aunque me gusta todo el equipo. No voy a Barcelona como un turista que está allí para ver a Messi en acción".

De Jong ha dejado claro a su vez que el alto precio desembolsado por el Barcelona no le afecta: "El alto traspaso no me afecta. Es bueno ser el holandés más caro de la historia, y es bueno para mi agente y el Ajax. No me importa haber costado 5 millones, 150 millones o 200 millones".

Para acabar, el jugador ha sido claro respecto a cómo ha ido el asunto de su futuro: "Sí, hablé con el París Saint-Germain. Y también hablé con Guardiola sobre fichar por el Manchester City. Todos quieren convencerte cuando te quieren. Estoy feliz y orgulloso de que me hayan querido, pero decidí fichar por el Barcelona".