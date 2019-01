De Jong apura su decisión en mitad del fuego cruzado entre Barça y PSG

Un jugador, dos clubes y un destino. Mientras faltan menos de dos semanas para que cierre el mercado de invierno, Frenkie De Jong sigue meditando su futuro. Su decisión final cada vez parece más cercana, el AFC Ajax se resigna a tener que desprenderse de él y dos clubes, FC Barcelona y PSG, libran una batalla de ofensivas y contraofensivas para hacerse con sus servicios.

Hace unas horas, según avanzó Mundo Deportivo y pudo contrastar Goal, se produjo una visita relámpago de toda la cúpula del Barça en Amsterdam, con el fin de convencer a De Jong de no firmar con el PSG y poder llegar al Camp Nou la próxima temporada. A la cumbre se desplazaron Bartomeu, Eric Abidal y Pep Segura, conscientes de que ahora es el momento para acelerar por el crack y no tirar la toalla por un fichaje que, por momentos, está cerca y a la vez, lejos.

Por su parte, el PSG no cede. Según informa la prensa holandesa, De Jong habría dado instrucciones a su agente para firmar por el equipo parisino antes del 31 de enero, en una operación que podría dispararse hasta los 75 millones de euros, la cifra que está pidiendo el AFC Ajax para liberar a su gran estrellla. La gran pregunta es ¿qué decidirá Frenkie De Jong?

A favor del PSG: el salario anual del jugador sería mayor en París, la oferta del PSG si se acerca a los 75 "kilos" que pide el Ajax y tendría la titularidad garantizada con Thomas Tuchel, ya que el cuadro de París tiene un serio déficit en esa parcela, ya que ha perdido a Rabiot y necesita reforzarse como sea en esa posición.

A favor del FC Barcelona: en la Ciudad Condal no tendría un salario tan alto y el Barça por ahora, no llega a esos 75 millones que le demandan, pero De Jong se adaptaría mejor a un estilo de jeugo parecido al de Holanda, tendría más opciones de luchar por títulos en el Barça que en París y además, podría compartir vestuario con Suárez, Coutinho o Dembélé, por no citar al mejor de todos los tiempos, Lionel Messi. alaría nada más aterrizar en París en el once titular de Thomas Tuchel.

La decisión de De Jong no será fácil porque tendrá que soportar una enorme presión en próximos días, pero sin duda, la elección parece bastante diáfana: si lo que busca es titularidad fija, un salario brutal y que el Ajax recaude lo máximo por él, elegirá el PSG; si desea encajar en su nuevo equipo, jugar con los mejores y pelear por casi todos los títulos, su opción será el Barcelona.