De Córdoba a la Eurocopa: ¿Quién es Mateo Klimowicz, el campeón argentino de la Euro 2021 con Alemania?

Su apellido es sinónimo de goles en Instituto y Alemania: el hijo del Granadero se consagró en el certamen europeo con la Selección de Alemania.

Diego Klimowicz fue un goleador letal. Con la camiseta de Instituto, luego en la Segunda de España, más tarde en Lanús pero, por sobre todo, en la Bundesliga con la camiseta del Wolfsburg. Y si bien nació en Córdoba, Mateo vivió sus primeros años de vida en Alemania, donde este domingo logró nada menos que la Euro Sub 21 con la selección teutona. En el medio, la historia de vida de un crack.

A diferencia de su padre, se retrasó algunos metros para jugar como enganche en las divisiones inferiores de la Gloria, donde debutó en 2017 con apenas 16 años. Al igual que otra joya de la cantera de Alta Córdoba como Paulo Dybala, no tardó mucho en captar el interés europeo y ni siquiera pudo jugar en Primera División.

A los 18 años, el 7 de mayo del 2019, Instituto anunciaba en un comunicado que el joven pasaba a Stuttgart, en aquel momento en la 2.Bundesliga y con otros argentinos en el plantel como Santiago Ascacíbar, Emiliano Insúa y Nicolás González, el único que continúa en el equipo y que forma parte de la Selección argentina.

La Comisión Directiva de #Instituto anuncia la venta del 90% del pase de Mateo Klimowicz al Club Vfb Stuttgart de Alemania mediante el siguiente comunicado: https://t.co/gqwiG1HJ9D pic.twitter.com/Lycy7CvDO9 — Instituto ACC (@InstitutoACC) 7 de mayo de 2019

Después de una primera temporada de adaptación, durante la 2019-20 en la que su equipo lograría el ansiado ascenso, logró continuidad en la temporada finalizada recientemente, en la que disputó 25 partidos (12 como titular y 13 ingresando desde el banco), con un gol convertido.

Sus buenas actuaciones provocaron dos llamados: el del Bocha Batista para formar parte del Sub 20 y el combinado olímpico, junto al de Stefan Kuntz, entrenador de la Sub 21 de Die Mannschaft, ya que cuenta con la segunda nacionalidad por la estadía de su padre en aquel país (también cuenta con ascendencia polaca). Fue esta opción la elegida y, por ahora, con un éxito total: debutó ante Hungría en la primera jornada de la Euro 2021, en la cual, unos meses más tarde, gritaría campeón luego de que su equipo derrotara 1-0 a Portugal (él no ingresó en la final).

Sin embargo, la puerta de la Albiceleste aún no está cerrada y jugar con Lionel Messi, su máximo ídolo, puede ser la llave para abrila, ya que formar parte de selecciones juveniles no impide una convocatoria para la absoluta de otro país. “Estar en la selección de Alemania lo ha madurado bastante. Pero no es que él eligió Alemania por sobre Argentina. Mateo se muere por jugar en la Selección argentina”, sostuvo su tío Javier, exarquero de Instituto. Mientras tanto, toca la gloria en Europa, a la espera de saber si podrá cumplir su otro sueño.