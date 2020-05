De Bruyne: “Un año sin Champions lo aguanto, dos es mucho tiempo”

"Pep se quedará hasta el año que viene. Ya veremos si renueva. Pero no seguiré o no en función de su decisión", dijo

Es uno de los mejores jugadores del mundo. Se habla muchísimo de Mbappé, de Neymar o de Haaland, pero ¿quién no soñaría con poder fichar a Kevin De Bruyne? El belga es un centrocampista de época y el buque insignia del de Pep Guardiola. De Bruyne, que es feliz en Manchester ,ha concedido una una entrevista al rotativo "Het Laatste Nieuws", donde asegura que la sanción UEFA que pesa sobre el City, de dos años de castigo sin Champions, podría alterar su carrera. De Bruyne es tajante: “Aguantar un año aún, dos es mucho tiempo”, asegura.

No es que De Bruyne quiera marcharse ahora mismo del City, porque está plenamente identificado con la filosofía de Guardiola y tiene contrato en vigor hasta 2023. Sin embargo, sí cree que la sanción de la UEFA podría hacer mucho daño al club y por supuesto, a su evolución individual como jugador. No sería inteligente cerrarse la puerta de una posible marcha si el TAS ratifica la decisión de la UEFA.No obstante, el belga se muestra optimista: “El club nos ha dicho que va a recurrir y están seguros de que han hecho las cosas bien. Les creo. Hay que esperar y ver qué ocurre. Cuando la decisión sea firme, analizaré la situación”, subraya.

Por último, De Bruyne también comentó que su futuro no está ligado al de su entrenador, Pep Guardiola: “Creo que Pep se quedará hasta el año que viene. Ya veremos si renueva. Pero no seguiré o no en función de su decisión. He trabajado con otros entrenadores y me adaptaré a quien venga después de Guardiola”, dijo.Habrá que ver si al final se ratifica la durísima sanción a los 'skyblue', que podrían quedar fuera de las competiciones continentales por incumplir el fairplay financiero.