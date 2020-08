Dayro Moreno: "Quiero una nueva oportunidad para poder jugar"

El delantero colombiano, que salió de Talleres de Córdoba, habló de su futuro.

Dayro Moreno está buscando equipo. El tolimense, uno de los goleadores más influyentes del fútbol colombiano, sigue mirando opciones para la temporada que viene luego de salir de por la dura situación que vive por el COVID-19.

"Creo que todavía tengo tres años para estar en el exterior. Hay ofertas, pero nada concreto. He hablado con , el equipo de mis amores, pero no me puedo apresurar", dijo en diálogo con Caracol Radio.

Promediando el mes de julio, algunas versiones lo vincularon con Doradas, aunque el máximo accionista del club antioqueño lo negó rotundamente. En mayo, el delantero se pronunció en el sentido que le gustaría volver al para tener una revancha.

Dayro, también goleador en , no se atrevió a anticipar nada y sólo reiteró que su carrera deportiva todavía no ha terminado y que tiene mucho para dar. Recordemos que Moreno, de 34 años, llegó a Talleres en 2019 proveniente de Nacional, club en el que estuvo entre 2017 y 2018.