Davy Klaassen, sincero sobre el penalti del Ajax: «Si lo veo así...»

Davy Klaassen entendió que Joey Kooij no le pitara penalti, según declaró el capitán del Ajax a ESPN tras el 0-0 contra el sc Heerenveen.

A la hora de juego, Marcus Linday le agarró la camiseta dentro del área y le impidió rematar con claridad.

Klaassen pidió entonces revisar las imágenes, pero el árbitro se negó.

Tras el partido, Klaassen entiende la decisión de Kooij: «En ese momento me pareció penalti claro; ahora que lo veo, no estoy al cien por cien seguro».

Sobre el estado del campo, afectado por la lluvia, Klaassen reconoció: «Sí, estaba impracticable, pero a los de Zeist les corresponde opinar».

Tras el 0-0, el Ajax se centra en la fase de play-offs de la Conference League: el jueves visita al FC Groningen en el KRAS Stadion, pues el Johan Cruijff ArenA acoge a Harry Styles.