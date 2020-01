Davinson Sánchez se suma a la lista de preocupaciones de Queiroz

El central colombiano parece haber salido de la confianza de José Mourinho y su presente preocupa en la Selección Colombia.

A los pocos minutos que han tenido en la temporada los referentes de la Tricolor como James Rodríguez y David Ospina, sumados al tiempo que estuvo lesionado Radamel Falcao García, ahora se suma un nuevo dolor de cabeza para Carlos Queiroz: la constante rotación de Sánchez en el de Mourinho.

Y es que el ex- y no fue tenido en cuenta por el técnico portugués dentro de sus once titulares por segunda vez consecutiva, ahora para el partido ante el Norwich por la jornada 22 de la Premier League.

De hecho, de los últimos once juegos de los Spurs, ‘Dao’ solo fue titular en cinco, con un ciclo evidente en las decisiones de ‘Mou’ que se ha cumplido en el último mes: dos partidos como titular, dos partidos como suplente.

La confianza que parecía tenerle el técnico al defensor central en sus primeros partidos al frente del equipo ha disminuido y la falta de continuidad podría jugarle una mala pasada en el rendimiento, una situación que no deja de preocupar a pocos meses de iniciar la Eliminatoria hacia Catar y la .

Otra mirada posible a la situación, es la alternancia de Mourinho en sus equipos, realizando modificaciones en el once según el rival o lo apretado que pueda estar el calendario de competiciones. Actualmente Tottenham atiende tres frentes: , Premier League y Copa FA, torneo que le traerá el próximo juego en el calendario cuando visite al , y que de cumplirse el ciclo de rotaciones, marcaría el regreso del colombiano a la titular.