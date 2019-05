Davinson Sánchez se inspira en Sergio Ramos para la final de Champions League

El central de los Spurs ha estado estudiando los videos de la estrella del Real Madrid antes del próximo choque con el Liverpool.

El internacional colombiano Davinson Sánchez, actualmente defensor central de inglés, admitió que está buscando inspiración en su ídolo, Sergio Ramos, antes de la final de la UEFA contra el .

El centrocampista de los Spurs describió el estilo de juego del español como "increíble", y dice que el jugador del tiene el tipo de mentalidad necesaria para ganar a toda costa.

Ramos fue pintado como el malo de la película en el mismo partido el año pasado después de su enfrentamiento con Mohamed Salah, una maraña que llevó al egipcio a salir del campo lesionado con poco más de media hora de juego.

Y si bien no hay ninguna sugerencia de que Sánchez asuma un papel de villano contra los Rojos en Madrid el 1 de junio, continúa buscando la motivación del internacional español.

"Viendo los DVD, fue increíble la forma en que (Ramos) defendió", dijo en una entrevista con The Mirror. "Él tiene ese carácter que necesitas para jugar esa posición", agregó.

"Ahora todos están demasiado concentrados en jugar fútbol, pero a veces al delantero no le importa. Usted ve a Firmino, este chico choca, bloquea. Kane también, si tiene que meter la pierna, lo hará", aseguró el ex- y .

Sánchez incluso referenció la lesión de su compañero Kane, por una jugada de esas: "La lesión de Harry, contra el , fue la misma: su tobillo. Intentó bloquear y "bum". Los delateros están más preocupados por recuperar el balón y tienes que estar preparado para luchar contra ellos".

Con Firmino de nuevo en entrenamientos, se espera que esté listo para enfrentar al Tottenham, como lo reveló Jurgen Klopp. Sánchez sabe que tendrá un gran trabajo para mantener al brasileño, Salah y Sadio Mane controlados.

Pero la mentailidad que se ncesita para una final como esta, dice Sánchez, es sobre una cosa y solo una cosa: "Una final se trata de ganar", dijo. "No puedes esperar a que el oponente sea mejor que tú o dejar que comience a jugar su fútbol. Vamos a empezar ofensivamente. Una final es sobre esto, todos quieren ganar el trofeo. Si tienes que chocar, tienes que chocar. No te importa, tienes que bloquear. El fútbol no se compone de solo tomar la pelota, o pasar la pelota, adecuadamente. ¿Sin tocar al oponente? No. Si vas por el balón y el oponente está allí, ¡lo siento por el oponente!" finalizó.