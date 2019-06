David Silva ya le puso fecha de despedida a su ciclo en el Manchester City

“Va a ser mi última temporada. Diez años es suficiente para mí”, informó el español, quien desea terminar su carrera en Las Palmas.

Todo tiene un final, y David Silva lo sabe y lo asume. El canario ya le puso fecha de despedida a su ciclo en el : la temporada 2019-2020 será la última que juegue con la camiseta de los citizens.

“Va a ser mi última temporada. Diez años es suficiente para mí”, informó el español, de 33 años, quien llegó al conjunto inglés en 2010, procedente del . Y agregó: “Al principio, el City me ofreció dos años, pero decidí firmar por uno y así terminar mi etapa aquí después de una década”.

El artículo sigue a continuación

¿Dónde continuará jugando? Hoy es una incógnita, aunque existen pistas para apostar por un destino. El mediocampista aseguró que no se ve “jugando en otro equipo contra el City”, razón por la que abandonaría el fútbol británico. A su vez, en más de una ocasión, reconoció que le gustaría terminar su carrera en , pero no se anima a asegurar su próximo destino: “Ya veremos qué pasa cuando acabe la próxima temporada y cómo me encuentro”.

Robert Moreno: “Sólo me pueden achacar no haber sido jugador profesional”

Por otra parte, Silva quiso dar también una opinión sobre Robert Moreno, el nuevo entrenador de la Selección de : "La verdad es que en España se critica todo, pero hay que apoyarlo y darle un voto de confianza, y esperar los resultados. Al final, lo que importa en este tipo de casos es la confianza que se deposite en un entrenador, y todos tenemos que hacerlo".