David Rugamas: “Uno como delantero tiene la responsabilidad de marcar siempre”

El delantero salvadoreño habló de su debut como goleador del Xelajú.

David Rugamas marcó el segundo gol del Xelajú en la victoria que tuvieron ante el Mixco (2-0), en la segunda fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Guatemala. En ese mismo partido también tuvo que salir de la cancha, ya que sufrió una luxación y estará afuera de los terrenos de juego por 10 días.

Sobre la obligación de anotar goles como delantero, Rugamas dijo: “Uno, como delantero tiene la responsabilidad de marcar siempre. Lo bueno es que salió bien y se ganó bien. A uno como extranjero siempre le exigen dar un poco más. Eso es normal”.

Sobre su adaptación al fútbol de Guatemala, el nacional mencionó: “Al principio sí me costó un poco, porque sí se siente el cambio. Sentí un poco las primeras dos semanas, pero quizá ahora como que ya me acostumbré, no del todo, pero bastante”.