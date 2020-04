David Pizarro, el chileno que dejó huella en la Fiorentina

David Pizarro dejó una huella en su paso por la . El Fantasista arribó al cuadro Viola en 2012 y su estadía se prolongó por tres temporadas (110 partidos y cuatro goles).

Con el equipo italiano, el cuarto después de defender al , y AS , el chileno logró importantes campañas tanto en la , como en la Copa y la donde alcanzaría la semifinal del torneo continental en su versión 2014/15 siendo una de las grandes figuras.

Por lo mismo, no es de extrañar el reconocimiento de la Fiore. Y es que esta jornada, el conjunto de la península elaboró el equipo ideal de la década, mediante los votos de sus hinchas, y bajo esa arista eligió al exmediocampista de Universidad de como el mejor volante central.

El oriundo de Valparaíso comparte elenco, en un esquema 4-3-3, con Sebastien Frey; Manuel Pasqual, Gonzalo Rodríquez, Davide Astori, Juan Cuadrado; Pizarro y Gaetano Castrovilli. Aún falta por conocer a otro elemento de la medular y los tres delanteros.

Mira la publicación de Fiorentina en Twitter:

You picked David Pizarro as HOLDING MIDFIELDER OF THE DECADE 🙌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/hGzdTb5H6X