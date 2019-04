David Ospina, tranquilo en Napoli y a la espera de definir su continuidad

El 1 de la Selección Colombia habló sobre lo que podría pasar en su futuro y no se olvidó del club que lo vio nacer para volver a retirarse.

Primero fue Franco Armani, quien en voz de su representante dejo escapar su sentimiento y ganas de retirarse algún día en . Y ahora, otro arquero, ídolo de los paisas, se manifestó por la misma línea: nada menos que el guardameta del y la Selección , David Ospina.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el antioqueño no ocultó que lo seduce la idea de volver algún día a Colombia, más puntualmente al equipo en el que se formó y debutó profesionalmente: "Siempre lo he dicho: Nacional para mi es muy importante. Lo sigo desde acá, donde alcancé a ganar dos títulos. En el momento que se de la oportunidad, volver a Nacional sería bonito. Esperemos que cuando se pueda dar, sea bonito y darle más títulos".

Pero para que esa posibilidad de concrete, aún falta tiempo y mucha agua deberá pasar por debajo del puente. El propio Ospina habló de lo que viene en su futuro próximo, con el préstamo en Napoli cerca de caducar o, de jugar tres partidos más, quedarse definitivamente en , pues se activaría la cláusula con para que los celestes compren el pase del portero: "Ahora estoy muy tranquilo, hay una cláusula en el contrato de cierta cantidad de partidos. Disfruto de la ciudad, del equipo, acá me tratan muy bien, si seguimos acá, bienvenido sea, si me toca regresar a Arsenal lo tomaré muy bien. En Napoli he tenido más continuidad, en Arsenal no la tenia mucho" indicó.

El artículo sigue a continuación

Plenamente recuperado tras el susto por su golpe en la cabeza ante y posterior desmayo, David ya piensa también en lo que será la con Colombia en : "Debemos partir de la base que contamos con un técnico de bastante experiencia, es conocedor de fútbol. Nosotros siempre tenemos grandes expectativas en la selección, la ilusión y las ganas siempre están de brindar una alegría a nuestro país (...) Queremos conseguir otra Copa América para Colombia, sería una gran alegría para el país", agregando que la Selección cuenta con calidad para lograr grandes cosas en el torneo gracias a que muchos de sus jugadores juegan en ligas importantes del mundo.

Uno de sus compañeros que también tiene su futuro en veremos es el volantes James Rodríguez. En las últimas semanas varios medios de ubican al '10' fuera del Bayern Munich y entre las muchas opciones que tendría para continuar su carrera, aparece el Napoli por su cercanía, no solo con Ospina, sino con Carlo Ancelloti. Al respecto el '1' opinó: "La calidad de James es grande, es un jugador con jerarquía, somos afortunados de tenerlo en nuestro país y que haga parte de nosotros. Siempre le deseo lo mejor a James Rodríguez, es un gran jugador".

Por lo pronto Ospina seguirá enfocado en el remate de la temporada con su club, en el que ha sido titular en dos de los últimos cinco partidos. En total, el antioqueño ha jugado 33 partidos con los napolitanos en la presente temporada.