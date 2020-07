David Linares: “No sé si vamos a llevar a cabo nuestro torneo”

El presidente de la Segunda División tampoco está de acuerdo por la suma ofrecida por la FESFUT.

La FESFUT le dará medio millón de dólares a la Primera División, pero esta suma fue rechazada por los directivos ya que consideran es poco para dos torneos cortos.

Mientras, a la Segunda División le tocarían 140 mil dólares, pero a su presidente David Linares, le parece que ese dinero es poco, según explicó al "Grágico": “No sé si vamos a llevar a cabo nuestro torneo. He convocado a teleconferencia de presidentes para la próxima semana. Pero si le puedo decir que con 7000 pesos no me alcanza ni para los zapatos. Así me daría pena sentirme de la liga de ascenso. La primera tiene el 50 por ciento del monto total, pero de la otra mitad”.

“Nosotros somos el semillero para un equipo de primera. Esto es ser despectivo con la segunda. Somos los que generamos el benjamín de la primera división”, agregó Linares.