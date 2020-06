Darwin Quintero, el colombiano que fue más grande que el racismo en México

A pesar de ser víctima de comentarios racistas, Darwin siempre se sobrepuso a la situación con inteligencia.

La pasión por el futbol no es una excusa para desentenderse por completo y arrojar insultos por todas partes. Desafortunadamente, a pesar de que se han tratado de erradicar por completo los gritos racistas, en es una situación que aún se presenta en los estadios, desde las gradas y dentro de la cancha.

Darwin Quintero fue uno de los jugadores que más sufrieron de los ataques por su color de piel. El colombiano fue uno de los atacantes más dominantes durante su paso por la Liga MX y su éxito no era bien recibido por los rivales, quienes constantemente trataban de insultarlo por medio de comentarios racistas.

En 2015, el entonces jugador del América reveló uno de los pasajes más turbios del balompié mexicano. Tras las semifinales ante Pumas en el Apertura, el colombiano reveló que durante el encuentro escuchó insultos racistas por parte de Darío Verón, capitán del cuadro Auriazul.

El Científico del Gol sentenció que Verón le dijo que sus comentarios no eran hacia él, sino para Michael Arroyo, su compañero en las Águilas. "Que una persona de la tribuna me grite, no pasa nada, pero una persona con la que comparto profesión no lo puede hacer", estableció el jugador, quien en ese momento confesó sentirse decepcionado de la Liga por no sancionar al defensor Universitario.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 (la más reciente realizada), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reveló que el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año, con la apariencia física como principal objeto de ataque.

Con respecto a sus derechos, el 56% de personas afrodescendientes admitió que estos se respetan poco o nada en el país. Además, más del 24% de los arrendatarios no le rentarían un cuarto de su vivienda a la gente anteriormente mencionada.

A pesar de trabajar en un país que tiene presente el racismo y la discriminación, Darwin se impuso por encima de las adversidades para demostrar que los insultos por su color de piel no serían impedimento para ser uno de los extranjeros más importantes en los últimos años. Quintero fue un emblema con Santos con dos títulos de y un par más de la Concacaf Liga de Campeones con América.