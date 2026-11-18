¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual, o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.

Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión. Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Darmstadt vs. FC Heidenheim: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 12 20 nov 2026 - 12:30 Merck-Stadion am Boellenfalltor

El Darmstadt recibe al FC Heidenheim en el Merck-Stadion am Böllenfalltor para un duelo de la segunda división. Ambos equipos se juegan puntos importantes en una temporada que presenta circunstancias distintas para cada uno.

El Darmstadt busca estabilidad tras una temporada complicada. El equipo de Florian Kohfeldt ha mostrado poca regularidad últimamente y está bajo presión para salir de la zona baja de la tabla.

El FC Heidenheim llega como séptimo clasificado y ocupa la parte alta de la zona media de la tabla. Frank Schmidt ha vuelto a formar un equipo competitivo, aunque sus resultados recientes dejan margen de mejora.

Los enfrentamientos entre estos dos clubes siempre han deparado emoción en los últimos años. Ambos equipos se conocen bien por haber coincidido en la 2. Bundesliga y en la Bundesliga.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión, el streaming y la hora de inicio.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Darmstadt y el FC Heidenheim?

El Darmstadt llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido de liga más reciente terminó con una derrota por 0-2 en casa ante el 1. FC Nürnberg. Antes había empatado 1-1 contra el Magdeburg y 0-0 contra el St. Pauli. La victoria a domicilio por 2-0 ante el Elversberg en la Copa de Alemania fue su único triunfo reciente. La derrota por 0-4 en Karlsruhe pone de manifiesto la fragilidad defensiva del equipo.

El FC Heidenheim acumula cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente empató 2-2 con el Hannover 96. Antes, el equipo cayó por 1-2 ante el Karlsruher SC. Tres de esos cinco encuentros terminaron en empate, incluido un 0-0 contra el Kaiserslautern.

Darmstadt vs. FC Heidenheim: alineaciones

Darmstadt vs. FC Heidenheim: estado de forma

Darmstadt vs. FC Heidenheim: balance de enfrentamientos directos

Darmstadt vs. FC Heidenheim: las tablas de clasificación