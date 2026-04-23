Danny Koevermans se enfada ante una pregunta sobre Bas Nijhuis: «¡Lo estás menospreciando!»

Danny Koevermans, exinternacional holandés, arbitra hoy partidos amateurs y pide más respeto para los colegiados, según declaró en un episodio de VERSUZ junto al Servicio de Instituciones Penitenciarias.

Tras colgar las botas, Koevermans jugó de central en el primer equipo de su club amateur. Con el paso de los años y al competir en categorías más bajas, decidió cambiar las botas por el silbato.

«Siempre estaba en el banquillo despotricando contra los árbitros. A mis hijos les sacaba de quicio y me decían: “¿Por qué no lo haces tú mismo?”. Y yo pensé: “¿Por qué no, en realidad?”».

En el programa le preguntan por su estilo: «¿Eres de los que pitan rápido o prefieres dejar que la jugada fluya, como Bas Nijhuis?», bromea el invitado Bart D’Hanis.

«Con esa pregunta, en realidad estás menospreciando a Nijhuis. Ya lo estás poniendo en muy mal lugar, cuando es uno de los mejores árbitros de los Países Bajos».

«También ha adaptado un poco ese estilo. Esta temporada lo estaba haciendo realmente muy bien. La KNVB le asignó el Ajax-Feyenoord, pero entonces, por desgracia, sufrió una lesión grave», añade Koevermans.













«Pero es cierto: deja pasar muchas cosas. Yo soy una especie de “Nijhuis light”», concluye Koevermans, quien más tarde incluye a Nijhuis en su top 5 de los mejores árbitros de la historia de la Eredivisie.

En la mesa está Ricardo, funcionario de prisiones del DJI. A veces actúa como árbitro: «Muestro a los reclusos la otra cara de la moneda. Quiero que salgan mejores que cuando entraron. Lograrlo me satisface», concluye.

Como un árbitro, velas por las normas y mantienes la calma. ¿Te identificas? Entonces, trabajar como funcionario de prisiones puede ser lo tuyo. Descubre más en Trabajar en DJI.