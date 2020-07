Daniella Chávez desafía a Arturo Vidal en Tercera: "Me imagino ganándole al Rodelindo"

La empresaria chilena, que hace carrera en México, decidió invertir en Rancagua Sur y se fijó su primera meta: superar al elenco del Rey.

Daniella Chávez, la modelo chilena que siempre ha acompañado de cerca a la Selección, quiere replicar el éxito de Arturo Vidal como dirigenta de un club de fútbol y, al igual que el Rey, empezó su camino como empresaria del deporte en un conjunto de la Tercera División, el Rancagua Sur, donde como primera medida nombró a un cuerpo técnico de extensa trayectoria en la actividad: lo liderará Rodrigo Pérez, acompañado de Fred Gayoso y Roberto González. "Sé que mi llegad aal fútbol puede causar algunos anticuerpos en la gente. Especialmente en , pero les voy a demostrar con trabajo que puedo aportar".

¡BIENVENIDA DANIELA! 🙌 Como institución, tenemos el agrado de recibir en nuestra familia a la modelo Rancagüina @daniellachavezc ⚽



Daniela llega al club para aportar con su granito de arena en el proyecto deportivo y, en conjunto, buscar el sueño del profesionalismo. 🏆🥇 pic.twitter.com/SwJZi2vJja — Club Rancagua Sur (@ClubRguaSur) July 21, 2020

En aquella entrevista con Las Últimas Noticias, la ex chica Playboy explicó su función como máxima accionista: "Será la que haga el aporte económico, traeré los auspicios, contrataré entrenador y jugadores. Tendré que ver con todo un poco. El dinero saldrá de mi bolsillo y veremos si algún empresario quiere sumarse al proyecto. ¿Si Vidal lo consiguió con Luksic para el Rodelindo Román, por qué yo no? De hecho me imagino ganándole al Rodelindo, que está en la misma categoría. Me imagino también ese clásico con O'Higgins".

"Mi objetivo es que un equipo de barrio llegue al profesionalismo", acotó Chávez, quien considera a su nueva escuadra como "el segundo más grande de la ciudad" tras el Capo, del cual es hincha. Además, confirmó ropa deportiva para mujeres y prometió enseñarle a los de Primera División a hacer marketing.