Daniela Ospina, ex pareja de James Rodríguez, sorprende al decir que debería ir al Barcelona

(Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

La empresaria paisa habló con un programa de radio y dejó a todos atónitos al decir el club en que debería estar el 10.

Luego de su separación hace ya casi dos años, Daniela Ospina habló acerca de su ex esposo, el volante del Bayern Munich y de la Selección , con quien parece llevan una buena relación de amistad.

Daniela sorprendió a los miembros del Vbar de Caracol, cuando le preguntaron cuál sería el mejor destino para James en el próximo mercado y ella dijo: "A mí me gustaría ver a James en el . Él juega con el balón en los pies, y ese es el juego del Barcelona, porque siempre tienen el balón en los pies".

También reveló algunos detalles de su vida en familia con el crack, que por esa época no la pasaba nada bien en el : "Todas esas etapas de los jugadores cuando no los ponen a jugar es muy complicado, tanto él como David (Ospina). En la casa, cuando James no jugaba, era un problema. Al jugador le gusta jugar".

Para finalizar, tuvo un momento para exaltar a Cristiano Ronaldo, de quien dijo: "De él no hay que hablar, él habla solo. Lo que hizo contra el Atleti lo deja a uno sin palabras, es un profesional. Es un hombre que se cuida, que siempre está pensando en mejorar. Él ante el Atlético lo demostró"