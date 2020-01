Daniel Garnero: “En mi época los amistosos terminaban a las piñas”

El entrenador argentino no es muy amigo de los partidos de pretemporada y lo explicó de una manera muy peculiar.

El entrenador argentino Daniel Garnero retornó a en la madrugada del último viernes al país y se puso a trabajar al frente de los 37 futbolistas que fueron convocados para la pretemporada de Olimpia.

A su llegada, el DT tetracampeón se mostró optimista y con ganas de seguir en el camino del éxito.

“Este semestre viene muy apretado, vamos a tener que hacer una pretemporada muy atípica, con poco tiempo, pero preparándonos y pensando en todo lo lindo e importante que tenemos que jugar”, señaló el DT.

Garnero afirmó que no es muy amante de los amistosos, sumado al corto tiempo antes del inicio del torneo, eso hace suponer que el Decano no tendría demasiadas pruebas antes de la competencia oficial.

"No me gustan mucho los amistosos, no soy de tener muchos. En mi época en los amistosos terminaban a las piñas”, señaló.

El artículo sigue a continuación

En cuanto a las incorporaciones que se dieron hasta ahora (cuatro en total), Garnero se mostró conforme y todavía no cerró las puertas a posibles llegadas.

"Hay que ser cautelosos, la dirigencia se mueve muy bien. Cerrado va a estar el día en que se termine el plazo, buscamos jerarquizar al plantel de la mejor manera”, aseguró.

Olimpia realiza sus tareas de pretemporada en el Complejo Internacional del Este, con muchos juveniles.