Dani Ceballos avisa al Real Madrid: "Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz"

El jugador del Arsenal espera volver al Bernabéu y defiende a Bale: "Quien no confíe en él que se ponga las finales de Champions".

Dani Ceballos quiere triunfar en el . Lo tiene claro y así lo ha hecho saber este miércoles en una entrevista concedida a Deportes Cuatro, donde recuerda que todavía tiene contrato con el club blanco y que sólo tiene 23 años. "No se me ha pasado el arroz", advierte.

"Estoy contento y tengo contrato con el Real Madrid. Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz. Ahora me siento mucho más jugador y estoy preparado para cualquier reto que se me ponga por delante", dijo el mediocampista español del , club inglés en el que está cedido por el Real Madrid.

El futbolista de 23 años ha disputado apenas 14 de los 28 partidos posibles en la Premier League 2019/20, en los que no ha marcado goles pero ha podido dar dos asistencias.

Pese a que Ceballos deberá volver al Madrid el próximo verano, cabe recordar que el ex del sigue en el punto de mira del . El cuadro hispalense no se ha olvidado del actual centrocampista Gunner, y en los últimos días ha vuelto a mostrarse interesado en hacerse con los servicios del medio de Utrera. Sin embargo, el ex del Betis ha vuelto a demostrar que no cambiaría al equipo verdiblanco, conjunto del que es canterano, por el eterno rival en la ciudad hispalense. Días atrás, usó su cuenta de Twitter para rechazar la posibilidad de firmar por el conjunto de Nervión.

Por otro lado, Ceballos se ha referido a la situación de Gareth Bale y a la supuesta oferta que planea el Newcastle para hacerse con los servicios del galés: "Es una Liga que le vendría bastante bien, pero es un jugador fundamental para el Madrid. No nos olvidemos de todo lo que ha dado al club. Quien no confíe en él que se ponga las finales de Champions. Ha dado bastante al club".