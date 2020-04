Damm y qué le faltó en Tigres: “Ser más consistente, no un partido bueno y tres malos”

El ofensivo de Tigres habló sobre las carencias con las que contó para consolidarse en Universidad Nacional.

Jürgen Damm, delantero que está cerca de terminar contrato con Tigres aceptó que el último toque fue uno de los puntos clave para no poder consolidarse con el equipo de Ricardo Ferretti.

En entrevista con Goal, el futbolista nacido en Tuxpan con ascendencia alemana reveló que las buenas actuaciones no fueron una constante a título personal, algo que no le permitió ganarse la titularidad.

“Yo creo que en ese aspecto yo también en el mejorar el último toque, poder ser más consistente, no tener un partido bueno y tres malos, ser más regular, en ese aspecto tener más regularidad de mi parte, tener más seguido partidos buenos”, explicó durante la suspensión del Clausura 2020 por la pandemia de coronavirus.

“No lo dejo de lado (los centros) porque sé que es un área que tengo que mejorar, lo tengo claro, ha sido mi punto débil en mis partidos, en mi carrera, tengo que seguir trabajando en eso, lo hago, me quedo, entreno, soy de los primeros en llegar, trato y he tratado de ser profesional a lo largo de mi carrera”, agregó.

¿Te afectan las críticas?, se le cuestionó: “No. Las que son constructivas las tomo de muy buena forma, sé que tengo muchas cosas que mejorar, no solo el último toque de los centros, hay muchas cuestiones que tengo que crecer como futbolista y ser humano, todo lo que me dicen trato de sacar lo mejor, lo que no viene de buena intención simplemente no lo tomo en cuenta, no me molesta, si tengo redes estamos expuestos a la crítica y la gente que puede dar su comentario, es respetable, para eso eres futbolista, tranquilo en ese aspecto”.

En este torneo, Jürgen se vio obligado a competirle por un puesto a Julián Quiñones y Nicolás ‘Diente’ López, futbolistas que terminaron por rebasarlo en la alineación.

“Tú sabes que Tigres tiene dos o tres jugadores de nivel en cada posición, si te relajas uno o dos juegos sabes que hay alguien atrás que te va a quitar el lugar, en ese aspecto lo dije en muchas ocasiones, yo fui el que me perdió mis oportunidades porque el Profe me las dio y muchas, me faltó ser más productivo en el aspecto de aportar al equipo, poder ser más importante”, mencionó.

Aunque aceptó arrepentimiento por dejar escapar las oportunidades, aclaró no quedar a deberle a Tigres: “Sí… Siempre dejé todo de mi, siempre di todo lo que pude, nunca quedó por esfuerzo. A la mejor en tomar mejores decisiones, prepararme todavía más mentalmente, psicológicamente, he tratado de mejorar todas las áreas, psicólogos deportivos, nutrición, ser profesional en todas las áreas, a veces tratas de hacer un buen juego y las cosas no salen, intenté lo mejor de mi pero las cosas no salieron”.

Para Damm Rascón, la prioridad es poder recuperar un lugar en la alineación del entrenador brasileño y poder coronarse tanto en Liga como en Concacaf, más allá de que comienza a debatirse su futuro: “En ese aspecto se ha hablado mucho que si tengo algo firmado o no, mientras sea jugador de Tigres no haré cosas que vayan en contra en ese aspecto, estoy en torneo con Tigres, del futuro no tengo nada que hablar porque mi presente es Tigres, quiero jugar, ganarme un puesto, poder levantar un trofeo sea , Liga o los dos”.