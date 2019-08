Dabbur, la portería y los últimos movimientos del Sevilla en el mercado de fichajes

Lopetegui quiso aclarar que cuenta con Dabbur y Sergio Rico aunque el mercado sigue abierto. Sí descarta un fichaje para el lateral derecho.

El ya ha empezado a competir en pero el club de Nervión aún trabaja también en dar los últimos retoques a la plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes el próximo 2 de septiembre. En ese sentido, Julen Lopetegui trató de mostrar su postura sobre algunos jugadores que aún podrían dejar el club.

En primer lugar, el técnico aclaró la situación de Munas Dabbur, un futbolista que ha llegado este verano pero que no entró en la convocatoria para el debut liguero ante el . Lopetegui quiso dejar claro que cuenta con él jugador y que la temporada será larga aunque advierte que el mercado sigue abierto.

“Cuando haces una lista siempre hay jugadores que se van a quedar fuera, tratamos de elegir a los jugadores que más nos pueden ayudar. Estamos encantados con él, su trabajo y profesionalidad y las temporadas son tremendamente largas. Dabbur es un jugador más. Lo que pueda pasar en el mercado es a lo que estamos expuestos todos los equipos. Nosotros contamos con Dabbur. Los jugadores entendemos que pueden encajar en cualquier sistema. Tenemos que elegir, todos los jugadores están disponibles”, explicó.

Respecto a la portería, el técnico no descarta que pudiera salir Sergio Rico pero mostró su confianza en los tres porteros que tiene actualmente.“Todos los jugadores del equipo son elegibles y utilizables. El mercado está abierto, confío en los tres porteros en Vaclik, Sergio Rico y Javi Díaz y voy tomando decisiones. Que juegue Vaclik, no quiere decir que pueda cambiar durante la temporada".

Por otro lado, Lopetegui sí dio por cerrado el lateral derecho a pesar de la salida de Corchia como cedido al Espanyol. El vasco cree que la posición está cubierta con Jesús Navas y la posibilidad de que Koundé y Pozo ocupen esta posición. "Si el club ha decidido que salga Corchia es porque entendemos que tenemos recursos suficientes en nuestra plantilla para cubrir el lateral derecho", puntualizó.

Por último, Lopetegui respondió a unas polémicas declaraciones de Roque Mesa. “Yo le dije a la cara nuestra idea deportiva y me consta que también el club”, aseguró después de que el canario se mostrara molesto con su salida del Sevilla: “Nadie me dijo a la cara que no contarían conmigo. Ha sido una pretemporada mala. Cuando estás en un equipo, lo das todo y te tratan así, lo pasas mal. No me gustó cómo me trataron. Somos personas y futbolistas, independientemente de que te quieran o no te quieran”.