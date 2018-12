¿Dónde será el nuevo estadio del Cruz Azul?

La Máquina comparte la localía casa con el América desde el A2018, por lo que tiene tres opciones.

Cruz Azul ya no juega en el Azul a partir del Apertura 2018, por lo que únicamente le restan tres opciones: quedarse en un estadio a largo plazo, mudarse a otro ya construido o crear uno desde cero. En Goal analizamos las alternativas que le restan al equipo que dirige Pedro Caixinha.

ESTADIO AZTECA





Es en el que más chances tiene de acabar ahí para siempre. ¿Por qué? Porque ya jugó muchos años ahí, del 71 al 96 , ahí ganó una buena cantidad de títulos y es un territorio que no desconoce; tampoco su afición, que se siente cómoda dentro de él pese a que ahí también ejerza su localía un archirrival como el América.

El presidente Billy Álvarez anunció que el cuadro celeste jugará en el Azteca desde junio de 2018 hasta 2021, pero con la cláusula de extensión podrían ser de manera definitiva.

Una vez que pasaron las elecciones locales y federales, Horacio de la Vega, director de Instituto del Deporte de la CDMX, reveló a ESPN que el proyecto del Velódromo olímpico sería la primera opción para que sea la sede del nuevo estadio.

“Estoy abierta a estudiar la posibilidad de que pueda estar aquí el estadio. Valdría la pena analizar de qué forma quieren construirlo y cómo podría yo facilitarles todo para que así se logre. Conozco perfectamente Naucalpan y hay espacios. No son muchos, pero hay algunos en los que se puede hacer una obra de esa magnitud”, palabras de Patricia Durán, la alcaldesa electa del municipio homónimo.

ESTADIO UTN





El más lejano en todos términos: figurado y hasta literalmente. Propiamente dicho se ubica dentro de Ciudad Neza, en el Estado de México. Los de La Noria aclararon que no saldrían de la capital; no obstante, debido a la proximidad entre ambas entidades, prácticamente ya unidas en medio del urbanismo de ambas, esto no implicaría un traslado fuera de la metrópoli para sus simpatizantes.

En cuanto a infraestructura se trata del menos avanzado de todos los del DF. De cualquier manera ya se iniciaron los estudios para su remodelación desde agosto del 2015. La cabecera norte se halla dañada por una falla geológica, por lo que se necesita reparar urgentemente. Casi sería seguro que el gasto saldría del bolsillo de La Máquina, lo que significaría un costo adicional. Actualmente se encuentra desocupado. Neza FC fue el último en utilizarlo hace un lustro.

UN NUEVO ESTADIO

Es la opción que más atrae, pero el club Cementero no sólo pretende construir un nuevo inmueble, sino también todo un complejo deportivo para fomentar otras disciplinas, en lo que sería una inversión de unos 120 millones de dólares.

Existe un antecedente de esta propuesta: el Domo Azul. A mediados de los 90, los hombres de pantalón largo plantearon la construcción de un estadio con techo retráctil en la Deportiva Magdalena Mixhuca, mas no prosperó. "Evaluaremos un nuevo estadio", reconocieron en el comunicado de prensa.