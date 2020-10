'Cucho' Hernández explota: "Hasta Gil Manzano sabe que eso no fue penalti"

Sigue la polémica por el Getafe-Granada y el discutible penalti pitado por Gil Manzano en el Coliseum

No cesa la polémica con el - . Hoy ha tenido lugar la comparecencia ante los medios de Juan Camilo "El Cucho" Hernández, delantero colombiano del Getafe, que ha tenido palabras durísimas para referirse al arbitraje sufrido en el duelo disputado en el Coliseum Alfonso Pérez. El punta colombiano no se ha mordido la lengua a la hora de referirse al colegiado Gil Manzano y también al trato del colectivo arbitral respecto al club "azulón". De hecho, el punta del Getafe afirma que el trato recibido por el colegiado fue irrespetuoso desde el principio del choque.

"Que no vaya a revisar la jugada es más culpa del VAR que del árbitro"

"El Cucho" Hernández, a pregunta de los periodistas, ha comentado sobre la famosa jugada del penalti pitado ante el Granada: "Sorprendente, no me lo creo aún, con lo que se revisa, lo mínimo que tenía que haber hecho es decir que la revise. Se revisan jugadas poco dudosas y en esta, que no se inmute y no le digan que vaya revisarla es más culpa del VAR que del propio árbitro. Él piensa que es penalti, pero para eso tenemos el VAR. Si hubiese ido no habría pitado penal. En el Coliseum no les gusta ir a ver el VAR. Hay que dejarlo a un lado. Tenemos que seguir siendo ese Getafe fuerte y que siga peleando por estar bien", ha comentado.

El penalti pitado por Gil Manzano y su actuación el domingo en el Coliseum no sentó bien al "Cucho Hernández, que tiene claro que "contra el Granada el partido hubiera sido otro si no pitan ese penalti. Hasta el árbitro sabe que no lo fue y nos sorprende que no se tomara la molestia de verlo en el VAR. Djené tocó primero el balón y es sorprendente que no fuese a verlo. Respeto mucho el trabajo de los árbitros, pero se complican la vida solos", aseguró, para luego apostillar "Djené salió golpeado en la jugada del penalti, le dieron puntos en la cabeza… No voy a meterme más. Llega un punto en que toca decirlo y hay que mejorar el VAR".

"Me parece raro que desde el primer minuto nos amenacen"

El delantero "azulón" ha querido ir más allá hablando de campañas en contra de su equipo: "No sé si el trato es igual o no, no he pensado eso. Ya dije que me parece raro desde el primer minuto nos amenacen, tienen mala imagen de nosotros, nos hacen una campaña cada semana de las cosas menos importantes cuando todos los equipos nos decimos de todo. Yo me dije cosas que no puedo decir aquí con mi compañero Luis Suárez de la nada y desde hace años nos conocemos y somos amigos. Es una campaña de cosas poco importantes, cuando el juego y del Getafe real no se les ocurre sacarlo en noticias cuando debería ser lo importante. La prensa espera que hagamos un mal acto para hablar de ello y no se fijan en las cosas buenas" comentó.

"El árbitro tiene menos presión sin público, lo que pasó no puede suceder"

Por último, el colombiano ha comentado que el factor público también está influyendo en todo: "Sin la afición es más fácil para ellos. No deberían tener presión. Nosotros en alta tensión y en adrenalina lo presionas, le hablas, pero es inercia del jugador, te juegas el plato de comida cada partido. El árbitro tiene menos presión sin público. Lo que pasó anoche no puede suceder. Como dije, no es culpa de él, es más del VAR", ha analizado.