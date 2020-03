Cuatro partidos de suspensión y una multa económica para Henry Figueroa

La Comisión de Disciplina confirmó el castigo para el defensor de Marathón, luego de la tarjeta roja que recibió ante Olimpia.

Henry Figueroa fue expulsado en la derrota de Marathón ante Olimpia. La Comisión de Disciplina confirmó que el defensor de 27 años no podrá jugar los próximos cuatro partidos de su equipo y tendrá que pagar una multa de 20 mil lempiras.

Fuigueroa vio la tarjeta roja en el clásico disputado el domingo 1 de marzo, después de pegarle una dura patada a Elvin Casildo. Sin embargo, la dureza del castigo se explica por sus acciones posteriores a la expulsión.

"Henry Figueroa expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsás, ya verás'", escribió el árbitro Óscar Moncada en su informe.

Más equipos

El futbolista se perderá los próximos cuatro duelos de Marathón en el Torneo Clausura y podrá retornar recién en la fecha 15, cuando el equipo sampedreano reciba a Motagua en el Yankel Rosenthal.