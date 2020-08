Cuartos de final de la Europa League 2019-20: cuándo son, equipos clasificados y calendario

Los cuartos de final tendrán lugar entre el 10 y el 11 de agosto en Alemania con los ocho ganadores de octavos.

La se reanuda a principios de agosto con los partidos pendientes de octavos de final pero la UEFA ya sorteo los cuartos de final y las semifinales para confirgurar todo el cuadro de la fase final del torneo que se disputará en .

Cuartos de final de la Europa League 2019-20: cuándo son, equipos clasficados

Los cuartos de final de la Europa League se disputarán en Alemania el 10 y el 11 de agosto. Habrá dos partidos cada día, ambos a las 21 horas.

Los 8 participantes saldrán de entre los ganadores de los 8 partidos que quedan por jugarse de octavos de final y que tendrán lugar el 5 y el 6 de agosto.

Más equipos

Shakhtar vs. Wolfsburgo

Copenhagen vs. Başakşehir

vs. LASK

Inter vs.

vs. Rangers

vs.

vs.

vs. Olympiacos

Cuartos de final de la Europa League 2019-20: calendario

FECHA HORA PARTIDOS RONDA 10/08/2020 21:00 LASK / Manchester United vs. İstanbul Başakşehir / Copenhague Cuartos de final 10/08/2020 21:00 Inter / Getafe vs. Rangers / Leverkusen Cuartos de final 11/08/2020 21:00 / vs. Eintracht Frankfurt / Basilea Cuartos de final 11/08/2020 21:00 Olympiacos / Wolves vs. Sevilla / Roma Cuartos de final 16/08/2020 21:00 Olympiacos / Wolves / Sevilla / Roma vs. LASK / Manchester United / Başakşehir / Copenhague Semifinales 17/08/2020 21:00 Inter / Getafe / Rangers / Leverkusen vs. Wolfsburgo / Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt / Basilea Semifinales 21/08/2020 21:00 Final Final

Estos son los cruces de los cuartos de final:

Cuartos de final 1: Ganador del Wolfsburgo - Shakhtar Donetsk contra ganador del Eintracht Frankfurt - Basilea.

Cuartos de final 2: Ganador del LASK - Manchester United contra ganador del İstanbul Başakşehir - Copenhague.

Cuartos de final 3: Ganador del - Getafe contra ganador del Rangers - Bayer Leverkusen.

Cuartos de final 4: Ganador del Sevila - Roma contra el ganador del Olympiacos - Wolves.

Así serían los cruces de las semifinales:

Semifinal 1: Ganador del Cuartos de final 4 (Sevila, Roma, Olympiacos y Wolves) contra ganador del Cuartos de final 2 (LASK, Manchester United, Istanbul Başakşehir y Copenhague).

Semifinal 2: Ganador del cuartos de final 3 (Inter, Getafe, Ranngers y Leverkusen) contra ganador del Cuartos de final 1 (Eintracht Frankfurt, Basilea, Wolfsburgo y Shakhtar Donetsk).