¿Cuántos títulos nacionales e internacionales tiene el Liverpool?

El Liverpool busca otro título más en el final de esta temporada para reverdecer sus éxitos de los años 70 y 80

El Liverpool es uno de los grandes de Europa. Su palmarés no admite dudas, lo es, aunque si alguien hubiese empezado a ver fútbol en los 90 y no supiese nada de lo que hubiese ocurrido antes, es probable que tuviese una opinión divergente. Un buen equipo, capaz de ganar, pero no un grande de verdad. Para demostrar que sí, que lo es, valga un recordatorio de todos los títulos que guarda en sus entrañas el mítico estadio de Anfield.

Una de las maneras más sencillas de definir el tamaño de un equipo es acudir al palmarés de la Copa de Europa y, en eso, no hay dudas, el es uno de los más grandes. Tiene cinco títulos que el próximo 1 de junio pueden ser seis. Eso quiere decir que solo tienen por encima al y al Milan. Están empatados, por el momento, con el Bayern de Múnich y el .

Los 'reds' tuvieron su época de esplendor en los años 70 y 80, cuando ganaron cuatro de sus cinco títulos. El primero fue en 1977, en una final contra el Borussia Mönchengladbach, y un año más tarde lograron el segundo al imponerse al Brujas. Volvieron a llevarse el título en 1981, en una victoria contra el Real Madrid, y en 1984, cuando ganaron a la , por penaltis, en la ciudad eterna.

Su último título es celebérrimo. Con Rafa Benítez de entrenador el equipo venció en 2005 la final en el milagro de Estambul. Perdían los 'reds' 3-0 al descanso, remontaron y se impusieron por penaltis.

Además, el Liverpool jugó las finales de 1985, 2007 y 2018. Jugará esta temporada la final de nuevp

Antes de ser campeón de Europa, el Liverpool se hizo un nombre en el continente gracias a la Copa de la UEFA, que en aquellos tiempos en los que solo el campeón de cada liga iba a la Copa de Europa, era una competición de altísimo nivel. El Liverpool ganó la competición tres veces, en el año 1973 (contre el Borussia Mönchengladbach), 1976 (Brujas) y 2001 ( ). Los 'reds' han sido finalistas una vez más de este torneo, en el año 2016, cuando fueron derrotados por el .

Esos títulos le sirvieron para ganar tres títulos de la (1977, 2001 y 2005) y jugar dos finales más (1978 y 1984)

Menos suerte ha tenido en el resto de competiciones. Fue finalista de la Recopa en 1966 y ha jugado tres veces el torneo mundial y lo perdió siempre (1981, 1985 y 2005).

El Liverpool, técnicamente, nunca ha ganado la Premier League. No al menos la competición así conocida, que se disputa desde 1991. La historia, sin embargo, es mucho más amplia y los 'reds', en más de 100 años en la máxima división inglesa, tiene un palmarés solo superado por su máximo rival, el . El club de Liverpool cuenta con 18 títulos ligueros (1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90.) a lo que suma también 14 subcampeonatos más.

El Liverpool también tiene un historial importante en otras competiciones en . En la segunda en importancia, la , uno de los torneos más antiguos del mundo, los 'reds' tienen siete títulos (1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06) y otros tantos subcampeonatos.

El éxito del equipo de la ciudad del Mersey les ha llevado a disputar muchas veces la Community Shield, que en otros países se llama Supercopa. Tienen 15 títulos (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006) y fueron derrotados en nueve ocasiones.

El Liverpool, además, ha ganado en ocho ocasiones la Copa de la Liga (1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12) y cuatro subcampeonato.