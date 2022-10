Cuántos y qué entrenadores se fueron en el Torneo de la Liga Profesional 2022: renuncias y despidos

El fútbol argentino está en un momento de histeria: en 20 fechas del campeonato se fueron 12 entrenadores. Y uno se alejó de dos clubes distintos.

El fútbol argentino es un ambiente de riesgo para los entrenadores, cuyos puestos de trabajo parecen estar siempre en riesgo. Con la excepción de River, que sostiene a Marcelo Gallardo como entrenador desde hace ocho años en una situación que escapa completamente de la norma, los técnicos de los otros 27 clubes de la Primera División están en su cargo desde hace menos de dos años.

Tras un primer semestre en el que 11 entrenadores dejaron su cargo a lo largo de la Copa de la Liga Profesional y luego de la sorpresiva salida de Martín Palermo en Aldosivi durante el breve receso entre campeonatos, la primera salida de un DT en el Torneo de la Liga Profesional llegó antes de la tercera fecha con la renuncia de Leandro Somoza en Rosario Central.

A continuación, GOAL repasa todos los entrenadores que dejaron su cargo a lo largo del Torneo LPF 2022, sea por renuncia o despido.

1 | LEANDRO SOMOZA - ROSARIO CENTRAL

Twitter

Apenas diez partidos duró el ciclo de Somoza en el Canalla. El DT, que había asumido a fines de marzo, venía en cortocircuitos con la dirigencia del club por la falta de refuerzos para este segundo semestre y finalmente este martes 14 de junio, 48 horas antes del partido contra Godoy Cruz de la tercera fecha, decidió pegar el portazo, no sin antes despacharse con dureza contra la Comisión Directiva: "No estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo. La sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero esto no daba para más. Uno viene reclamando una coherencia y un orden desde el arranque de este nuevo proyecto que obviamente no estuvieron nunca. Fui muy claro en el mercado de pases, les di entre tres y cuatro nombres por posición y ninguno pudo llegar. Central es un desorden. Hacemos una reunión y sale todo al aire. Yo no trabajo así, a ellos les encanta esto".

2 | SERGIO RONDINA - CENTRAL CÓRDOBA

Archivo

El domingo 12 de junio, en la segunda fecha del campeonato, el Ferroviario le ganaba a Boca por 1-0 y ya no solo se ilusionaba con mantener la categoría, sino que además se veía en condiciones de dar pelea por un lugar en un certamen internacional del 2023. Sin embargo, a partir de ese triunfo perdió tres de los últimos cuatro, solo pudo vencer a los suplentes de Talleres y, luego de la caída ante Argentinos Juniors, Rondina presentó su renuncia indeclinable.

Más allá de lo meramente estadístico, el enojo del Huevo con la dirigencia radicó en que no llegaron los refuerzos prometidos en un plantel que constantemente se nutre de incorporaciones y decidió su salida. A lo largo de su etapa, que comenzó en septiembre del 2021, dirigió 36 partidos con 10 victorias, 11 igualdades y 15 traspiés, además de quedar eliminado en la Copa Argentina en 32avos de final.

3 | SEBASTIÁN BATTAGLIA - BOCA

Getty Images

La eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores fue un golpe durísimo, a tal punto que le costó el puesto a su entrenador, señalado como uno de los responsables de no haber podido derrotar a Corinthians en los 180 minutos, con el agravante de sus declaraciones post partido, en las cuales señaló al Consejo de Fútbol por la falta de refuerzos.

En cuanto al certamen local, la decisión de utilizar suplentes ante Unión y Banfield le costó dos derrotas y Boca suma nueve puntos, producto de tres triunfos y tres caídas. Cabe destacar que, hace menos de dos meses, lograba su segundo título como DT al conquistar la Copa de la Liga Profesional.

4 | JULIO CÉSAR FALCIONI - COLÓN

Getty

Entre el fastidio del Emperador por el desmantelado del plantel en el mercado de pases y el descontento de la dirigencia por los resultados del equipo en el último tiempo, el ciclo del entrenador parecía destinado a terminarse más temprano que tarde. Y tras la eliminación de la Copa Libertadores contra Talleres, el desenlace lógico fue la salida del DT a las pocas horas.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que Falcioni se alejara aun si el Sabalero se metía en cuartos, la derrota 2-0 en la revancha con la T aceleró todos los tiempos y en la mañana del jueves 7 de julio, apenas 12 horas depsués de la eliminación, Colón informó el final del ciclo "de común acuerdo".

5 | JORGE ALMIRÓN - LANÚS

La eliminación en octavos de final de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle fue la gota que rebasó el vaso en Lanús. La dirigencia decidió echar a Jorge Almirón, el entrenador más ganador de la historia del club.

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, y en este caso fue así. En ningún momento logró asemejarse a aquel equipo que emocionó entre 2016 y 2017. En total dirigió 29 encuentros, ganó ocho, empató once y perdió diez. Tuvo una efectividad cercana al 35%.

6 | EDUARDO DOMÍNGUEZ - INDEPENDIENTE

@Independiente

La grave crisis institucional y deportiva que vive Independiente desde hace ya largo tiempo se cargó otro entrenador. La segunda derrota frente a Racing del año fue el golpe final para un Eduardo Domínguez que venía muy cuestionado por los hinchas y se encontraba a disgusto a partir de las múltiples dificultades que se encontró para conseguir refuerzos para el plantel.

Tras tomarse 24 horas luego del 0-1 en el Cilindro de la séptima fecha del campeonato, el martes 12 de julio el DT decidió presentar su renuncia antes del inicio del entrenamiento. Y aunque los jugadores le pidieron que se quedara y el entrenador aceptó reunirse con el Rolfi Montenegro para evaluar la situación, finalmente no hubo marcha atrás y se terminó un ciclo que comenzó lleno de expectativas y se cerró de la peor manera. En total, Domínguez dirigió 29 partidos, con 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

7 | ALFREDO BERTI - BARRACAS CENTRAL

Getty Images

En la novena fecha y luego de la derrota 3-1 en La Plata ante Estudiantes, Alfredo Berti presentó su renuncia al club barraqueño. "Es el momento de pensar en el escudo, en el club. Le tomé mucho cariño y hay que dejar que un cuerpo técnico nuevo ponga al equipo en donde se merece”, comentó tras anunciar su decisión. El entrenador llegó luego de la dimisión de Rodolfo De Paoli, en las primeras jornadas de la Copa de la Liga Profesional 2022.

8 | SERGIO RONDINA - COLÓN

@ColonOficial

Por insólito que suene, transcurrida apenas más de la mitad del campeonato, el Huevo se quedó sin trabajo por segunda vez en el certamen: tras la derrota 3-0 de la 14° fecha del torneo, la dirigencia del Sabalero decidió despedir al entrenador, que había asumido antes de la octava jornada y apenas llegó a dirigir siete partidos, de los cuales ganó uno solo. Durante su breve ciclo, el DT se encontró de entrada con el rechazo del plantel a sus métodos de trabajo y el final prematuro estaba anunciado.

9 | JAVIER SANGUINETTI - NEWELL'S

@Newells

Si bien tuvo un comienzo prometedor, los malos resultados que tuvo durante julio y agosto llevaron a Javier Sanguinetti a presentar la renuncia, que en un principio la dirigencia no aceptó. El entrenador aseguró ser el "único culpable" por los resultados y finalmente abandonó el Parque Independencia. 32 partidos jugados, 14 ganados y 11 perdidos.

10 | PEDRO CAIXINHA - TALLERES

Getty

La del portugués fue una salida anunciada. Arribado sorpresivamente a fines de marzo sin experiencia alguna en el fútbol sudamericano, el entrenador nunca logró un funcionamiento convincente en la T, pero logró sostenerse gracias a los resultados conseguidos en la Copa Libertadores. Una vez eliminado del certamen continental en los cuartos de final y con el equipo hundido en el último lugar de la Tabla Anual era cuestión de tiempo que su ciclo se terminara. Y el final llegó tras la derrota 1-0 contra Rosario Central en la 17° fecha del Torneo de la Liga Profesional: el lunes 5 de septiembre, la CD del club cordobés anunció la salida del DT "de común acuerdo".

11 | SEBASTIÁN BECCACECE - DEFENSA Y JUSTICIA

La gran cantidad de jugadores que fueron transferidos por la dirigencia del Halcón en los días previos al inicio del Torneo de la Liga Profesional habían llevado a que, a fines de junio, Beccacece confirmara que dejaría el club a fin de año. Sin embargo, de manera sorpresiva, el jueves 8 de septiembre el DT convocó a una conferencia de prensa y anunció que decidió adelantar su salida y que el encuentro contra Talleres de la 18° fecha del campeonato será el último que dirigirá. Una vez finalizado el tercer ciclo del entrenador en Varela, su cuerpo técnico seguirá al frente del plantel hasta que Defensa encuentre un sucesor.

12 | LEANDRO SOMOZA - ALDOSIVI

Por insólito que suene, en apenas 20 fechas del campeonato Somoza se fue de dos clubes diferentes. Asumido en el Tiburón apenas diez días después de su conflictiva salida de Rosario Central, el DT nunca logró enderezar el barco de un club que había hecho una campaña histórica en la Copa de la Liga y se vino a pique tras la salida de Martín Palermo: en 16 partidos bajo el entrenador, el conjunto marplatense cosechó diez derrotas, tres empates y apenas tres victorias y quedó hundido en el fondo de la tabla de los Promedios. Por ese motivo, este miércoles 22 de septiembre, 72 horas después de la caída 3-0 con Arsenal, la dirigencia decidió dar por terminado el ciclo. Tras la derrota 4-2 de local ante Colón, decidió renunciar. Ya lo había intentado en otra oportunidad. Pablo Quatrocchi se hará cargo.

13 | RICARDO ZIELINSKI - ESTUDIANTES

Getty

El camino de Zielinski por Estudiantes finalizó luego de la derrota 4-2 ante Colón, de local, por el Torneo de la Liga Profesional 2022. El Ruso ya había intentado irse en agosto, cuando perdió ante Argentinos Juniors, justo una semana después de quedar eliminador de Copa Libertadores. La dirigencia no aceptó, los futbolistas lo convencieron, y tiró un poco más. Las últimas tres derrotas en cadena dejaron al Pincha con pocas chances de clasificar a la próxima Libertadores, y ese fue el detonante final.