¿Cuántos puntos necesita Universidad de Chile para evitar el descenso a Primera B?

El colista del torneo vive una misión titánica: ganó tres partidos en el año y necesita cuatro triunfos más.

Más allá de la búsqueda de culpables , o del historial de Universidad de Chile jugando en la segunda categoría del fútbol chileno, en la tienda universitaria la primera preocupación es evitar el descenso a toda costa. Y, para lograr su objetivo, que quedó medio dañado tras la derrota superclásica , necesita ser fuerte como local en lo que resta de un 2019 negro para el azul.

La U tiene peor registro que cuando descendió

Por ahora, la tabla del descenso presenta a la U como colista, con 21 -los mismos que quedan en disputa-, y a la como el otro equipo que descendería, con 23. Más arriba están y (24), y no pueden dejar atrás la lucha aún Curicó ni (26).

La U de Caputto, al menos, necesita triunfar en sus cuatro compromisos en el Estadio Nacional para así alcanzar la línea de los 33 puntos. Esos partidos son Iquique, , y Universidad de Concepción. O sea, tres rivales directos . De visita tampoco es como que no pueda relajarse, pero irá a Talcahuano a medirse con , a Curicó con el local del mismo nombre, y cierra en El Salvador frente a . Con 13 puntos la salvación estaría asegurada, y con 12 debiese ocurrir una catástrofe para que no les den las matemáticas, por lo que si no suma todo en Santiago sí o sí debe rescatar positivos en regiones. Antofagasta, contra quien ya no le quedan partidos por disputar, además debe sumar menos que la U para quedar debajo de ella .

El mejor escenario para los laicos es ganar los siete y duplicar su puntaje. Así incluso sería candidato para entrar en vía torneo local. Para lograrlo debería meter uno de los mejores, o el mejor, sprint final en su historia.

Los antecedentes de la última década

2018: Bajaron Temuco (28) y San Luis (23) en un torneo de 30 fechas. e Iquique, ambos con 32, se salvaron.

Transición 2017: Se fue Santiago Wanderers por promedios. Hizo 46 puntos en 45 partidos.

Temporada 2016/17: Bajó Cobresal con 24 y fue el único caído. Wanderers fue penúltimo con 31, y el puesto 14 lo ocupó Palestino, con 35. Esa cifra es la más tranquilizadora a la que debe apuntar la U. Para lograrla necesita ganar 4, empatar 2 y solo se puede permitir una derrota.

Para lograrla necesita ganar 4, empatar 2 y solo se puede permitir una derrota. Temporada 2015/16: En la B terminaron San Marcos de Arica (29) y (28). Por diferencia de goles se salvó San Luis (29), mientras que la U hizo 33, uno más que Antofagasta y Cobresal, y respiró en un torneo en el que los de la parte baja sumaron menos que lo habitual.

Temporada 2014/15: Bajaron Ñublense, y Barnechea por promedios.

Temporada 2013/14: Tras 34 fechas se fueron Everton (35) y Rangers (31). Unión La Calera se salvó por diferencia de goles y con 36 puntos.

Transición 2013: Bajó San Marcos de Arica por promedios. Cobresal jugó la promoción y se salvó.

2012: Perdieron la categoría Unión San Felipe (34) y La Serena (31). Cobresal (35) se salvó en la liguilla y, por la misma vía, bajó la Universidad de Concepción (36). 37 puntos necesitó Antofagasta -en 34 fechas- para respirar de todo peligro.

2011: Santiago Morning (35) y Ñublense (33) dijeron adiós bajo el formato de 34 fechas. Santiago Wanderers (39) y Unión San Felipe (37) debieron jugar la promoción y se salvaron. También con 39 terminaron el año Cobresal, Universidad de Concepción y Huachipato, todos salvados por sus goles.

2010: Se fueron Everton (34) y San Luis (24) tras 34 fechas. Universidad de Concepción (38) y Santiago Morning (36) se salvaron vía promoción. Cobreloa, con 39, salió de todo riesgo.

2009: Iquique y Rangers bajaron con 35. Curicó también, pues hizo 36 y perdió la promoción con San Luis. Palestino se salvó por esa vía, contra Arica, luego de conseguir 38 puntos.

Los noventeros torneos con 30 fechas y los descensos 1989-2008

Tras el descenso laico, entre 1989 y 2003 (desde 1995 se otorgan tres puntos por triunfo y en 2003 ni 2004 hubo descensos) se siguieron disputando los campeonatos con 16 equipos y, por ende, treinta jornadas entre dos ruedas.