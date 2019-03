Cuántos partidos se perderá Gallardo por la sanción de CONMEBOL

El DT argentino no estará en ninguno de los duelos ante Boca en la final de la Copa Libertadores.

El reglamento era claro: Marcelo Gallardo no podía tener contacto con sus jugadores; sin embargo, el Muñeco desobedeció la suspensión impuesta por CONMEBOL y bajó al vestuario en el entretiempo de la vuelta ante Gremio. El no acatar las normas tuvo un costo muy alto para el DT de River, que todavía no puede dirigir a su equipo.

Y es que CONMEBOL dio a conocer la sanción que tendrá que cumplir Gallardo: en total serán cuatro partidos. Por lo tanto, el Muñeco, que se perdió los dos partidos contra el Xeneize, debió seguir de lejos el debut en esta nueva edición del certamen ante Alianza Lima y le quedará un cotejo más, ante Palestino en Núñez.

QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ GALLARDO