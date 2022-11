Cuántos aficionados de la Selección España viajaron al Mundial Qatar 2022

La RFEF consiguió vender muy pocas entradas disponibles y pocos españoles las compraron por los canales de venta de la FIFA.

Vivir in situ un Mundial de fútbol es un sueño para muchos aficionados. Sin embargo, las circunstancias en las que se va a disputar el de Qatar 2022 no favorece demasiado la presencia de fans procedentes de ciertos lugares del planeta. Sobre todo los europeos, que están inmersos en la recta final de su otoño y no tienen por costumbre irse de vacaciones en esta época del año. La afición española, por tanto, no es una excepción.

Cuántos aficionados de la Selección España viajaron al Mundial Qatar 2022

El hecho de que en España se tiene por costumbre tomar vacaciones en épocas más cálidas del año, la polémica que rodea al Mundial por la cultura imperante en Qatar y los costosos vuelos entre el territorio español y el qatarí van a condicionar negativamente la afluencia de público durante los partidos del combinado entrenado por Luis Enrique.

Se habla de que habrá 500 españoles

Según cuentan algunas fuentes, la FIFA ofreció más entradas a la RFEF cuando la Selección de España partió hacia Jordania para disputar su último amistoso antes del debut frente a Costa Rica. La cifra que se esboza sobre este asunto es que unos 500 españoles se darán cita en Qatar para alentar a La Roja, una cifra que resulta de sumar los familiares y amigos de la plantilla y aquellos que residen en el país del Golfo Pérsico.

Dicho esto, España será una de las selecciones con menos aficionados de las 32 participantes, pero quién sabe si la tendencia se revierte con una gran actuación de Luis Enrique y los suyos a medida que avance el campeonato.