Para tener un estadio vanguardista, con la máxima comodidad, seguridad y tecnología, el club ha financiado la millonaria inversión a 30 años.

El Real Madrid lleva desde 2019 trabajando para convertir el Santiago Bernabéu en un "estadio vanguardista, con la máxima comodidad, seguridad y tecnología de última generación", tal y como explica la propia entidad capitalina desde hace ya dos años. Sin dudas, se trata de unas obras espectaculares que permitirán a los aficionados vivir momentos increíbles en la Casa Blanca, pero todo tiene su precio. En ese sentido, a continuación te contamos cuánto dinero han costado las obras del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Cuánto dinero han costado las obras del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid

Hace ya dos años, el nuevo Estadio Santiago Bernabéu daba de los pasos clave para su construcción. El presidente Florentino Pérez, junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentaban el Palco de Honor del Santiago Bernabéu el proyecto de la ansiada reforma. Un proyecto en el que llevan trabajando 12 años y que este domingo, ante el Celta y por la cuarta jornada de LaLiga, empezará a ser disfrutado por los miles de espectadores que acudirán al encuentro frente al cuadro gallego.

El coste de la remodelación del recinto deportivo asciende a 725 millones de euros, una cifra superior en 150 millones a la inicialmente prevista, y a la que hay que sumar los intereses. Para afrontar este sobrecoste, el club de Concha Espina ha tenido que recurrir a un crédito. Los representantes del Real Madrid han mantenido reuniones con diferentes entidades financieras para pedir un nuevo préstamo por importe de 150 millones de euros, un dinero que le permite costear el aumento de precio de las obras, cuyo coste presupuestado era de 575 millones de euros.

🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2020

El club ha financiado los 575 millones de euros a 30 años. A un interés fijo del 2,5%. Y sin la necesidad de tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria. "Esta financiación ha sido estructurada a través de un préstamo. Con tres tramos, julio de 2019, julio de 2020 y julio de 2021, que coinciden con las necesidades previstas para el pago de las obras. El préstamo incluye, además, 3 años de carencia de amortización del principal, lo que hará que el Real Madrid pague una cuota anual fija de 29,5 millones de euros, a partir del 30 de julio de 2023 y hasta su vencimiento el 30 de julio de 2049", explicaba el club en abril de 2020.

Cabe recordar que, en abril de 2019, el Madrid había aprobado la firma de un préstamo de JP Morgan y Bank of America por 575 millones de euros, a devolver en un plazo de 30 años, con tres años de carencia y a un tipo de interés del 2,5%. Por el nuevo préstamo, en cambio, se negociaría un tipo de interés que ronda el 3%, en base a las ofertas de los bancos interesados. Así las cosas, el endeudamiento neto del club se iría hasta los 241 millones, 1,4 veces su beneficio de explotación o ebitda (siglas en inglés de Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, es decir, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), con una deuda bruta que ascendería a 409 millones.