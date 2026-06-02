¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial? Todo lo que necesitas saber, desde la fase de grupos hasta la final

¿Quieres ver en directo el Mundial este verano? El partido inaugural será el 11 de junio, así que aún estás a tiempo de conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.

Aunque ya pasaron varias etapas de venta, aún hay opciones para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas para la Copa del Mundo 2026, desde la fase de grupos hasta la eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA usa un sistema de precios variables.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), aunque la final llega a 6730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 11-27 de junio Fase de grupos (países anfitriones) 400 $ - 2735 $ 1.199–5.500 $+ (1.950 $) 11-27 de junio Fase de grupos (Grandes equipos neutrales) 120–1 200 USD 750–3.800 $ (1.650 $) 11-27 de junio Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral) 120 $ – 1200 202–2.500 $ (1.092 $) 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (sedes de gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) 28 de junio - 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) 4–7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) 9–11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490–7 875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

Lista de partidos del Mundial 2026: inauguración, semifinales, final y más.

Etapa Fechas Sedes/Ubicaciones Equipos Entradas Grupo A 11-24 de junio Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Entradas Grupo B 12 – 24 de junio Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Ángeles Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza Entradas Grupo C 13-24 de junio Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Entradas Grupo D 12 – 25 de junio Los Ángeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Entradas Grupo E 14-25 de junio Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador. Entradas Grupo F 14-25 de junio Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Entradas Grupo G 15-26 de junio Seattle, Los Ángeles, Vancouver Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Entradas

Grupo H

15-26 de junio

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

Entradas

Grupo I

16-26 de junio

Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto

Francia, Senegal, Irak, Noruega

Entradas

Grupo J

16-27 de junio

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Entradas

Grupo K

17 – 27 de junio

Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami

Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Entradas

Grupo L

17-27 de junio

Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Entradas

Octavos de final

28 de junio – 3 de julio

Todas las sedes (excepto GDL y MTY)

Por confirmar

Entradas

Octavos de final

4–7 de julio

Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva Jersey

Por confirmar

Entradas

Cuartos de final

9-11 de julio

Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City

Por confirmar

Entradas

Semifinales

14-15 de julio

Dallas, Atlanta

Por confirmar

Entradas

3.º puesto

18 de julio

Miami

Por confirmar

Entradas

Final

19 de julio

Nueva Jersey

Por confirmar

Entradas

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos durante 39 días en toda Norteamérica.

Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Estas son las ciudades sede: